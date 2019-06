Delitzsch/Bitterfeld

Diebesgut und Drogen entdeckten Bundespolizisten am Samstagabend bei einem 29 Jahre alten Mann am Bahnhof in Bitterfeld. Der junge Mann war zuvor in Delitzsch auf Diebestour gegangen.

Hochprozentige Spirituosen

Wie die Bundespolizei mitteilte, hatten die Beamten den 29-jährigen Deutschen gegen 21.30 Uhr kontrolliert. Bei der Nachschau in seinen mitgeführten Sachen entdeckten sie vier hochprozentige Spirituosen und eine geringe Menge Betäubungsmittel, vermutlich Heroin. Einen Kaufbeleg konnte er für die alkoholischen Getränke nicht vorweisen. Der Mann erklärten den Beamten, er habe kurz zuvor seine Geldbörse verloren und darin würde sich der Beleg befinden.

Diebesgut sichergestellt

Für die Beamten stand allerdings der Verdacht des Diebstahls im Raum, der sich schließlich bestätigt habe, so die Bundespolizei weiter. So seien die aufgefundenen Spirituosen im Wert von circa 60 Euro erst kurz zuvor in einem Delitzscher Supermarkt entwendet worden. Die Diebesbeute und die Drogen wurden sichergestellt. Der 29-Jährige erhält nun Strafanzeigen wegen Diebstahls und unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

Von lvz