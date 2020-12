Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Suppenküche in der Warteschleife

Hoffnung auf Mahlzeiten zum Mitnehmen: Heidrun Dathe, die gute Seele im Delitzscher Nachbarschaftstreff Amselnest hatte am Freitag wieder Suppe gekocht.

Heidrun Dathe, Chefin von Amselnest hat Suppe gekocht. Kuchen und Plätzchen backen macht sie auch. Quelle: Wolfgang Sens

Diesmal war der Grüne-Bohnen-Klassiker im Topf. Ob dieses Angebot, das extra für die Corona-Zeiten aufgelegt wurde, unter den neuen, härteren Bestimmungen weitergeführt werden kann, wird noch vom Betreiber, dem Soziokulturellen Zentrum, geprüft. Wenn möglich, sollen sich aber weiterhin Dienstag bis Freitag Mittagshungrige auf einen neuen Suppenklassiker freuen können, soll das Amselnest-Fenster zwischen 11.30 bis 14 Uhr zur Ausgabe der Mitnahme-Suppen öffnen. Kuchen und Plätzchen werden dort auch gebacken.

Der Hospizdienst blickt auf ein schwieriges Jahr zurück

Der Ökumenisch Ambulante Hospizdienst in der Region um Delitzsch hat im laufenden Jahr zu kämpfen. Denn der Dienst, der seit über zehn Jahren für Schwerstkranke und Sterbende da ist, musste viele seiner Angebote absagen. „Eigentlich sollte ich jetzt unser Benefizkonzert am zweiten Weihnachtsfeiertag bewerben und dazu einladen“, sagt Koordinatorin Sieglinde Stahl. Aufgrund der Corona-Lage könne dieses jedoch nicht stattfinden, „was mir wirklich von Herzen leid- und wehtut“, sagt Stahl. Das Konzert sei in den Vorjahren „sehr gut angenommen und besucht“ worden, erklärt die Koordinatorin, zudem sei es die Spendensammlung von großer Bedeutung. Denn über diesen Weg finanzieren die Sterbegleiter einen Teil ihrer Arbeit. Dazu komme, dass sämtliche Öffentlichkeitsveranstaltungen nicht stattfinden konnten und die Zahl der Begleitungen zurückgegangen sei. Daher blicke der Hospizdienst ins Jahr 2021 und lädt für den 16. Januar ab 15 Uhr zur Gedenkfeier in die katholische Kirche in Eilenburg ein. Dann soll noch einmal an alle Menschen erinnert werden, die 2020 begleitet wurden und „die von uns gegangen sind“, sagt Stahl.

ISieglinde Stahl, Telefon: 0151 163 506 28, Mail an hospizdienst@diakonie-delitzsch.de oder im Büro in der Schlossstraße 4

Notbetreuung: Anträge bei der Stadt

Stadt Delitzsch bündelt im Internet die Informationen zur Notbetreuung und das Formblatt für die Beantragung. Das Formular ist im Original und unterschrieben im Briefkasten im Technischen Rathaus (Schloßstraße 30) einzuwerfen, Telefonnummer angeben. Im Rathaus wird eine Sonntagsschicht eingelegt, um Anträge zu sichten. Es kann erst am Wochenende über die Anträge entschieden werden, da der Freistaat voraussichtlich erst da seine Verordnung verbindlich macht.

www.delitzsch.de/notbetreuung_dezember2020

Knapp 400 000 Euro – Wiedemar im Plus

Die Gemeinde Wiedemar kommt besser durch das Corona-Jahr als zunächst angenommen. Darüber informierte Kämmerin Sibille Schmidt in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend.Wie Schmidt erklärte, rechne sie für das kommende Jahr mit Einnahmen in Höhe von rund 10,57 Millionen Euro und Ausgaben von 10,28 Millionen Euro. Dementsprechend ergebe sich ein Plus von etwa 390 000 Euro.

Auch wenn die Gemeinde in den zurückliegenden Jahren gut gehaushaltet hat, die Verschuldung massiv abbaute, werde das Ergebnis nicht ohne Hilfen möglich. Die 2020 entstandenen Steuerverluste, vor allem im Bereich der Gewerbesteuer, habe Wiedemar jedoch durch die Zahlungen aus dem Rettungsschirm ausgleichen können. Hierzu gab es rund 548 000 Euro vom Freistaat Sachsen. Für das kommende Jahr rechnet die Kommune mit einer ähnlichen Summe.

Für Investitionen sollen in 2021 rund 3,8 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Den größten Anteil davon bilden Fördermittel oder der Verkauf von Grundvermögen, wie Schmidt erklärt. Rund 990 000 Euro werden durch Eigenmittel aufgebracht. Der Großteil fließt in den Neubau der Kita Wiedemar, in zugehörige Außenanlagen und die Ausstattung. Weitere Gelder sollen für die Modernisierung der Carl-Friedrich-Benz-Straße (unter anderem sollen die Kreisverkehre verschwinden) und für die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges 10 verwendet werden. Die aktuelle Pro-Kopf-Verschuldung liege bei 975 Euro. Zum Vergleich: in Rackwitz waren es zuletzt 2800 Euro je Einwohner. Im Januar soll der Haushalt für das kommende Jahr beschlossen werden.

Jugendparlament spendet Sportsets

Das Jugendparlament Delitzsch konnte nun Badminton- und Tischtennissets an das Jugendhaus YOZ in der Sachsenstraße und an das Schalom-Begegnungszentrum in der Mauergasse übergeben. Die Utensilien im Wert von über 300 Euro konnten aus Mitteln des Budgets angeschafft werden. „Wir hoffen, den Jugendlichem in den Einrichtungen damit eine Freude zu machen, sobald das Spiel wieder möglich sein wird“, teilt das Jugendparlament mit.

Unteres Leinetal: 60 Kilometer Kanalnetz

Das Unternehmen Veolia kümmert sich fast zehn Jahre um die Betriebsführung im Gebiet des Abwasserzweckverbandes Unteres Leinetal (AZVUL). Das beinhaltet unter anderem den Betrieb von acht Kläranlagen, 26 Pumpstationen und das 60 Kilometer lange Kanalnetz. Zum Vergleich: Der AZV in Delitzsch, zuständig auch für Wiedemar, unterhält ein rund 250 km langes Kanalnetz, über 50 Pumpstationen und eine hochmoderne Kläranlage.

Wer möchte seinen Garten zeigen?

In Delitzsch und dem Umland wird es 2021 erstmals an zwei Terminen einen „Tag der offenen Gartentür“ geben. Am 20. Juni 2021 und am 19. September. „An den zwei Tagen in unterschiedlichen Jahreszeiten zeigen die Anlagen verschiedene Gesichter“, so Koordinatorin Nadine Fuchs. Zudem sei es gerade während der Pandemie ein Zusatzangebot im Freien.

Wer seinen Garten an einem der beiden Tage oder sogar an beiden Terminen öffnen möchte, der wende sich an nadine.fuchs@delitzsch.de. Telefonnummer 034202 67124.

