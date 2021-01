Delitzsch

Rackwitz Gemeinderat bespricht Kita-Beiträge

Der Gemeinderat Rackwitz kommt nach der ausgefallenen Sitzung im Dezember nun am Donnerstag, dem 28. Januar, zusammen. Ab 19 Uhr soll es in der Turnhalle Rackwitz, Straße der Jugend 8, unter anderem um den Beitritt zum Tourismusverband Sächsisches Burgen- und Heideland (zukünftig Tourismusverband Leipzig Region) und die Zukunft des Seenkoordinators für den Nordraum Leipzigs für die Jahre 2021 bis 2025 gehen. Der Seenkoordinator ist seit beinah 15 Jahren für die Entwicklung der Tagebaufolgelandschaften zuständig und soll auch in den kommenden Jahren Projekte entwickeln und umsetzen. Die anfallenden Kosten in Höhe von knapp 80 000 Euro pro Jahr teilen sich die Kommunen Schkeuditz, Löbnitz und Wiedemar sowie der Landkreis Nordsachsen und der Anglerverband. Für Rackwitz steht ein Anteil von etwa 13 000 Euro pro Jahr im Raum.

Ebenso stehen die Planung des laufenden Haushaltsjahres und der Vorentwurf des Bebauungsplans für eine Gewerbeeinheit an der Kömmlitzer Straße auf der Tagesordnung. Außerdem soll das Thema Elternbeitrag für die Monate Dezember 2020 und Januar 2021 im Zusammenhang mit der Notbetreuung besprochen werden. Während der Sitzung wird es aufgrund der aktuellen Infektionslage keine Möglichkeit für Bürgerfragen geben.

Wiedemar will Kita-Beiträge erlassen

Die Gemeinde Wiedemar will die Elternbeiträge für die Monate Dezember und Januar erlassen. Wie Bürgermeister Steve Ganzer ( CDU) mitteilt, soll die Maßnahme vor allem Eltern entlasten, die längere Zeit in Kurzarbeit seien und für diejenigen gelten, die keinen Anspruch auf Notbetreuung haben oder diesen haben, aber nicht nutzten. Dazu sei angedacht, dass zunächst die Beiträge für den Dezember und Januar taggleich erstattet werden. Eltern bezahlen also nur für die Tage, an denen ihre Kinder tatsächlich betreut wurden. Für den Februar soll eine ähnliche Regelung getroffen werden. Dazu soll zeitnah eine Elterninformation folgen.

Die sächsische Staatsregierung und die kommunalen Spitzenverbände hatten sich bereits Anfang Januar auf eine einheitliche Erstattung von Elternbeiträgen geeinigt. Die Befreiung von Entgelten gelte allerdings nur, wenn die Notbetreuung nicht in Anspruch genommen wird. Für den Zeitraum vom 14. Dezember 2020 bis 17. Januar 2021 soll ein Monatsbeitrag pauschal erstattet werden. Bei einer fortgesetzten Schließung soll die Entlastung der Eltern über Beitragserstattungen fortgesetzt werden und zwar für jede Woche zu einem Viertel des jeweiligen Monatsbetrages. Die Rückerstattung erfolge über die Träger. Der Landtag muss noch zustimmen.

Fragen beantwortet die Kommune via Mail an gemeinde.wiedemar@wiedemar.de

Online-Kurse „regional und unverpackt“

Zur Online-Veranstaltungsreihe „Regional und unverpackt – Nahversorgung selbst gestalten“ wird am 26. Januar und 2. Februar in der Region Delitzscher Land eingeladen. Alle, die sich für regionale Versorgung interessieren, können teilnehmen. Der Tauchaer Allmende-Verein spricht mit langjährig erfahrenen Verbraucherinnen-Gemeinschaften und Mitgliederläden. Am Dienstag, dem 26. Januar, steht dabei von 18 bis 19.30 Uhr das Thema „Regional und unverpackt – Nahversorgung selbst gestalten durch Engagement & Ehrenamt“ an. Am Dienstag, dem 2. Februar, geht es zur gleichen Zeit um „Regional und unverpackt – Nahversorgung selbst gestalten durch Mitgliederläden“. Die Veranstaltungen sind Teil eines mehrmonatigen Projekts zur Vernetzung von Direktvermarktern und Konsumenten in der Region.

Es wird um Anmeldung per Email an info@allmendeverein.de oder telefonisch unter der Nummer 0152 518 66 943 gebeten

Mobilfunkmast soll nahe Lissa entstehen

Der von der Deutschen Telekom ursprünglich nahe Kyhna geplante Handymast soll nun auf dem Hügel der Deponie in Lissa entstehen. Darüber informiert Bürgermeister Steve Ganzer ( CDU). Auf dem Hügel befinde sich aktuell bereits der Sendemast eines weiteren Mobilfunkanbieters. Daher habe Ganzer aus wirtschaftlichen Gründen zudem angeregt, dass sich die Unternehmen einen Sendeturm teilen, so dass kein weiterer gebaut werden müsse. Ganzer begrüße das Vorhaben und hoffe, dass in Hinblick auf das Mobilfunknetz bisher noch unterversorgte Gebiete in der Gemeinde davon profitieren. Der neue Handymast soll auch die 5G-Technik unterstützen.

Führungskräfte meist männlich

Die Führungskräfte in der Stadtverwaltung Delitzsch sind meist Männer. In der Kernverwaltung gibt es neun Ämter und Referate, untergeordnet sind 20 Sachgebiete. 20 Führungskräfte sind Männer und neun Führungskräfte sind Frauen, letztere nach Angaben der Stadtverwaltung meist auf Sachgebietsebene. Von den insgesamt 236 Menschen, die in der Verwaltung und nachgeordneten Einrichtungen wie der Servicegesellschaft arbeiten, sind 140 weiblich und 96 männlich.

Frühstückstreffen für Frauen abgesagt

Das beliebte Frühstückstreffen für Frauen in Delitzsch wird dieses Jahr nicht stattfinden. Seit über 20 Jahren hatten die Organisatoren zweimal im Jahr, im Frühling und im Herbst, zum Frühstück bei Musik, mit einem Vortrag und Gesprächen ins Bürgerhaus eingeladen. Im Jahr 2021 soll es die Veranstaltungen leider nicht geben. „Wir trafen diese Entscheidung, da zu viele Unsicherheiten eine Planung derzeit unmöglich machen“, teilt der Trägerkreis mit.

