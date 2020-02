In Delitzsch sind Heinzelmännchen aktiv

Delitzsch

Der Drücker an der Ampel funktioniert nicht. Auf dem Spazierweg klafft ein Schlagloch. Das Verkehrsschild reflektiert nicht mehr richtig. Es sind Kleinigkeiten, über die sich der Delitzscher gerne mal aufregt. Es sind Kleinigkeiten, die er leider aber auch nicht wahrnimmt. Immer wieder geschehen wie über Nacht Heinzelmännchen-Arbeiten. Ein paar davon kann man sichtbar machen.

Viele Aufgaben für Hausmeister

Dass die Hausmeister der Stadtverwaltung viele Heinzelmännchenaufgaben absolvieren, kommt den meisten wohl am ehesten in den Sinn. Es sind Arbeiten, zu denen es keine Stadtratsbeschlüsse, Pressemitteilungen oder politischen Diskussionen gibt. Hier nur eine kleine Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit: So erledigen die Hausmeister Kleinreparaturen in allen kommunalen Einrichtungen wie zum Beispiel Schulen, Turnhallen und Kitas, Bibliothek, Tiergarten, Museen, Feuerwehren und Brgerhäusern in der Kernstadt und den Ortsteilen. Vermehrt müssen sie Verstopfungen in den WC-Anlagen der Schulen beseitigen. Sie beseitigen aber auch Verschmutzungen Dritter in den Außenbereichen von Schulen und Kitas. Auch dass das Museum Barockschloss Delitzsch funktioniert nicht ohne diejenigen, die bei keiner Ausstellungseröffnung mitfeiern: Die Hausmeister der Verwaltung sind die Hilfe bei Transportaufgaben, auch bei der Verlagerung von Museumsgütern oder Umzügen. Was vielen Delitzschern am Herzen liegt, fällt ebenfalls ins breite Aufgabenspektrum der Hausmeister: Sie sind die Unterstützung im Freibad bei Personalmangel.

Großes Spektrum im Kommunalbau

Großes Spektrum Kommunalbau In die Zuständigkeit des Kommunalbaus fallen unter anderem 110 km Ortsstraße, 14,8 km Ortsverbindungsstraßen, 65 km Rad- und Gehwege und 38 Brücken und Durchlässe. Auch für 55,2 km Gewässer 2. Ordnung tragen die Mitarbeiter Verantwortung. Zudem für 3300 Straßenleuchten, mehr als 3500 Verkehrsschilder sowie fünf Ampelanlagen. Der Kommunalbau ist zudem für 60 Objekte mit Außenanlagen von Kitas über Schulen bis zur Stadtmauer verantwortlich. Über 240 Wartungsverträge laufen.

Ebenso einen großen Berg an großen, aber auch vielen kleinen Aufgaben verantwortet das Sachgebiet Kommunalbau in der Stadtverwaltung. Hier laufen viele Fäden für Heinzelmännchen zusammen, wie Leiter Uwe Schinnerling vermittelt. „Alle machen alles“, sagt er. Neun Mitarbeiter kümmern sich um viele Aufgaben von der Aufgrabegenehmigung (allein 2019 gab es 200 Anfragen) über die Renovierung von Kita-Räumen bis zur barrierefreien Bushaltestelle. Hinweise, was getan werden müsste, bekommen die Mitarbeiter aus allen Ecken – zum Beispiel über den Bürgermelder auf der Stadthomepage delitzsch.de, aber auch bei den vielen Begehungen und Befahrungen, die sie selbst durchführen und entsprechend dokumentieren. Es gibt zum Beispiel einmal wöchentlich Verkehrsschauen mit der Polizei und einmal jährlich nächtliche Verkehrsschauen von ihnen, um zum Beispiel zu klären, ob die Verkehrsschilder ausreichend sichtbar sind.

Mehr Sicherheit für Kinder

Über die vielen kleinen Aufgaben, die in Gang kommen, wenn der Kommunalbau sie entdeckt, wird jeweils kein großes Aufheben gemacht. So wurde neulich der Auftrag erteilt, einen Drücker an der Ampel am Roßplatz auszutauschen, weil er nicht mehr ausreichend reagierte. So ähnlich auch an der Ampel in der Securiusstraße, wo die Kinder von der Grundschule am Rosenweg gen neuem Hort Loberaue unterwegs sind. Die Heinzelmännchen haben bei der Gelegenheit zudem die Grünphase für die Kinder ausgeweitet, damit sie mehr Zeit haben.

Von Christine Jacob