Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Silos für Winterdienst voll

Mit jeweils 100 Tonnen Split und Sole in den Silos an der Sachsenstraße, ist die Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch für den Winter gewappnet. Zuerst sind Bundes-, Staats- und Kreisstraßen dran, erst danach werden die städtischen Straßen geräumt. Mit Beginn des Berufsverkehrs zwischen 7 bis 8 Uhr sollen die Durchgangs- und Hauptverkehrsstraßen weitgehend für die Allgemeinheit benutzbar sein.

Außenanlage für Feuerwehr in Priester

Nach der Erweiterung des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr in Priester sind nun auch die Außenanlagen gestaltet worden. Außerdem haben die Wehren in den Krostitzer Ortsteilen Priester und Krensitz in diesem Jahr jeweils ein neues Notstromaggregat erhalten. Kosten: 46 000 Euro. Dafür erhielt die Gemeinde eine Förderzuwendung in Höhe von 27 000 Euro. Neue Schutzkleidung und Atemschutzausrüstung wurde ebenfalls angeschafft.

Rathaus wieder offen

Ab dem heutigen Montag ist die Stadtverwaltung Delitzsch wieder zu den üblichen Sprechzeiten erreichbar und alle Fachbereiche wieder geöffnet. Termine vor Ort im Rathaus und im Verwaltungsgebäude II in der Schloßstraße 30 sind aber weiterhin nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung möglich. Aufgrund der Entwicklungen in der Coronapandemie kann es natürlich auch kurzfristig zu weiteren Änderungen der Sprechzeiten kommen.

Mehr als 100 Kilometer Delitzscher Straßen

In Delitzsch gibt es 110 Kilometer Ortsstraße und 14 Kilometer Rad- und Gehwege in der Kernstadt und den Ortsteilen. Das geht aus den Mittwochsweisheiten der Stadt hervor. 3500 Verkehrszeichen und fünf Ampeln regeln den Verkehr auf diesen Straßen und Wegen. Auch 38 Brücken und Durchlässe muss die Stadt Delitzsch unterhalten. Hinzu kommt noch die Verantwortung für 55,2 Kilometer an Gewässern zweiter Ordnung, das sind Gräben und Bäche.

Untersuchungen für Radwegbau laufen an

Auf Grundstücken in den Gemarkungen Delitzsch, Spröda, Laue und Beerendorf sollen in diesen Tagen Baugrunduntersuchungen beginnen. Es handelt sich um sogenannte Aufschlussarbeiten, die zur Erkundung des Baugrundes für den angedachten Radweg entlang der B 183 a zwischen Delitzsch und Reibitz notwendig sind. Angesetzt sind die Untersuchungen bis voraussichtlich Ende Februar. Die Grundstückseigentümer werden informiert. Einen konkreten Bautermin für den Radweg gibt es noch nicht.

