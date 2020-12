Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Krostitz baut Bushaltestellen um

Die Bushaltestellen an der Bundesstraße 2 auf dem Gebiet der Gemeinde Krostitz werden nach und nach weiter barrierefrei ausgebaut. In Lehelitz hat sich im Laufe der Planungen herausgestellt, dass die Station in Richtung Bad Düben aber in den bisherigen Dimensionen nicht für den barrierefreien Ausbau geeignet ist. Deshalb soll dort eine Busbucht angelegt werden. Es wird mit Kosten in Höhe von 245 000 Euro gerechnet. Der Ausbau der Haltestelle Richtung Leipzig schlägt mit insgesamt 90 000 Euro zu Buche. Der größte Teil der Finanzierung kommt über die Förderungen für barrierefreie Haltestellen im Landkreis Nordsachsen. Die Gemeinde Krostitz stellt insgesamt 37 000 Euro für die nötigen Wege bereit. Der Gemeinderat fasste jetzt einen Grundsatzbeschluss für dieses Projekt. Für die B2-Haltestellen in Hohenossig/Abzweig Zschölkau, Krostitz am Rathaus und Krensitz nahe dem Bahnübergang sind die Aufträge bereits vergeben.

„Glüh am Moor“ für Weihnachtsstimmung

Neues Leben am alten Moorbad in Delitzsch: Manche besuchen dort bereits seit drei Wochenenden „Glüh am Moor“, eine kleine Hütte am Moorbad. Zwei Delitzscher Geschäftsleute wollen unter Einhaltung der Bestimmungen ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommen lassen. Wurde zu Beginn noch Glühwein ausgeschenkt, sind seit 1. Dezember nur noch alkoholfreie Getränke gestattet. Angeboten werden an der Hütte nun heißer Apfel- und Traubenzauber sowie heißer Holunder. Es gibt Bratwurst, Schokoäpfel und gebrannte Mandeln. Alles selbstverständlich „to go“ und mit Abstand zu genießen. Selbst Ballermannsängerin Melanie Müller soll schon zweimal mit Familie am Stand gesichtet worden sein.

Geöffnet ist (auch wetterabhängig) jeden Sonntag von 14 bis 19 Uhr.

Wiedemar bespricht den Brandschutz

Die Mitglieder des Wiedemarer Gemeinderates kommen am Donnerstag zu ihrer letzten Sitzung des Jahres 2020 zusammen. Ab 19 Uhr wird es in der Turnhalle an der Kyhnaer Hauptstraße 29 in Kyhna unter anderem um das neue Wappen für die Einheitsgemeinde, den Brandschutzbedarfsplan der Jahre 2021 bis 2025 und den Entwurf für den Haushaltsplan des kommenden Jahres gehen. Außerdem werden weitere Leistungen für den Ersatzneubau der Kita in Wiedemar vergeben. Wie gewohnt gibt es in der Bürgerfragestunde zum Ende der Sitzung die Möglichkeit für Einwohner, Fragen zu stellen.

Rackwitz hat bereits 28 Baumpaten

28 Bürger, Firmen und Vereine haben sich in Rackwitz für eine Baumpatenschaft entschieden. Das teilte die Gemeindeverwaltung mit, die die Aktion „ Rackwitz.pflanzt“ zusammen mit einer Arbeitsgruppe im Frühjahr dieses Jahres auf den Weg gebracht hatte. Für den Spendenbeitrag in Höhe von 250 Euro kann seither ein Baum mit individueller Widmung erstanden werden. Es können jedoch auch kleinere Summen gespendet werden, die dann für Gemeinschafts-Bäume gesammelt werden. Der offizielle Pflanztermin der ersten Bäume soll im Januar 2021 stattfinden.

Kirchspiel bietet Online-Adventskalender

Das Kirchspiel Zschortau bietet einen Online-Adventskalender. Jeden Tag in der Adventszeit öffnet sich ein Türchen im Pfarrbereich und die Menschen können auf dem Youtube-Kanal des Pfarrers Daniel Senf in kleinen Videos jede Menge erfahren, Musik genießen, kleine Geschichten hören und Einblicke nehmen.

Bei Youtube findet man den Kanal unter dem Namen „pfarrersenf“, der Adventskalender kann auch über https://kirchezschortau.wordpress.com/aktuell/ abgerufen werden.

Wenigstens gibt es einen Online-Adventsmarkt

Zwar muss der Delitzscher Adventsmarkt ausfallen, doch verzichten muss man nicht auf die gute Produktauswahl. Der Delitzscher Adventsmarkt wird zum Online-Marktplatz. In Rubriken wie Kulinarisches, Kunsthandwerk und lokaler Handel kann man auf der Internetseite der Stadt nun gebündelt die Shops und Internetseiten der Markthändler finden und dort stöbern. Auch mehr als zehn lokale Händler sind im Online-Marktplatz vertreten.

www.delitzsch.de/onlinemarkt

Von lvz