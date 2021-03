In Delitzsch wächst ein Gemeinschaftsgarten

Delitzsch

Eine schöne Idee nimmt Gestalt an: Am Rande des Dr.-Laue-Wegs ist seit November ein Gemeinschaftsgarten entstanden. Bis zu zehn Parteien sollen hier künftig gemeinsam gärtnern können, einige sind schon dabei.

Teamgeist zählt

Initiator des Projekts ist der Delitzscher Nick Hartig. Der 32-Jährige ist begeisterter Gärtner, hat selbst einen Schrebergarten in der Kleingartenanlage „Gute Hoffnung“. Im vergangenen Jahr wollte er eigentlich eine größere Pflanzenbörse organisieren, Corona machte einen Strich durch die Rechnung. Der Kreativität aber nicht. Und so hatte er die Idee, dass sich mehrere zusammentun können, um einen Garten zu bewirtschaften – denn nicht jeder hat genug Zeit, Kompetenz, Kraft oder Ressourcen für die Bewirtschaftung eines eigenen Gartens, gemeinsam ist man stärker und macht vieles mehr Spaß.

Wertschätzung vermitteln

Auf den rund 1300 Quadratmetern, es handelt sich um Grabeland das von der Stadt gepachtet wird und im ersten Jahr großzügig pachtfrei gestellt wurde, sind bereits vier, streng genommen viereinhalb Parteien aktiv. Da zeigt sich der Gemeinschaftsgedanke: Eine der Personen hat körperlich nicht immer die Kraft, unterstützt aber mit gärtnerischer Kompetenz. Mancher kann aus beruflichen Gründen nicht jeden Tag, dafür aber an anderen fast rund um die Uhr. Alles gleicht sich im Gemeinschaftsgarten aus. Teilen macht Spaß, das gilt hier von der Arbeit bis zur Ernte. Im Team gleicht sich die Schwäche des einen durch Stärken eines anderen aus. „Man braucht keine besonderen Fähigkeiten oder Fachwissen, um hier mitzuwirken, es geht darum, dass sich die Gemeinschaft ergänzt“, erläutert Nick Hartig, „hier soll man die Möglichkeit haben, sich mit dem Gärtnern zu beschäftigen, ohne eine viel zu große Verpflichtung allein einzugehen.“ Die Mitglieder geben Zeit und Arbeitskraft, ernten gemeinsam, was dabei herauskommt und haben Freude. „Wir wollen vor allem Gärtnerisches für Kinder bieten“, erzählt der Vater einer vier Jahre alten Tochter. Kinder sollen in diesem Gemeinschaftsgarten erleben können, wo ihre Lebensmittel herkommen, wie sie gedeihen und wie viel Arbeit darin steckt. Eventuell können bald auch Hühner gehalten werden. „Wir wollen so Wertschätzung für Lebensmittel vermitteln“, so Nick Hartig.

Beim Gartentag dabei

Seit Herbst wurde der verwilderte Garten komplett auf links gedreht, präsentiert sich jetzt bereit für die Gestaltung. Erste Hochbeete sind entstanden, weitere Beete sind abgesteckt, Ideen gibt es reichlich. Demnächst werden 60 Erdbeerpflanzen vom Erdbeerprofi aus Landsberg gespendet. Bei den Delitzscher Tagen der offenen Gartentür in diesem Jahr soll der Gemeinschaftsgarten präsentiert werden.

Kontakt gibt es über die Facebookgruppe „Gärtnern in Delitzsch – pflanzen, tauschen, entdecken“.

