Die Lebensmittelgeschäfte dürfen nach wie vor öffnen. Doch Corona hinterlässt dergestalt Spuren, dass sich die Kassierer in den Märkten auch in Delitzsch einiges anhören müssen von Kunden, deren Hamsterkauf nicht so aufgeht wie erhofft. Rewe und Konsum in Delitzsch haben teils schlechte Erfahrungen machen müssen.