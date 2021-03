Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Stadtwerke wechseln Gasleitung

Die Stadtwerke Delitzsch wollen im März und April die Gasversorgungsleitung im Bereich Kertitzer Straße (von Auenstraße bis Delitzscher Straße) auswechseln. Bei der Baumaßnahme werden Aufgrabungen im Gehwegbereich/Parkstreifen für die Verlegung und die Umbindung der Hausanschlussleitung durchgeführt, deshalb ist eine kurzzeitige Unterbrechung der Gaslieferung notwendig. Genauere Termine werden den Anwohnern rechtzeitig mitgeteilt. Mit der Baumaßnahme sind Verkehrseinschränkungen nötig. Voraussichtlicher Baubeginn ist der 15. März.

Im Herbst wieder Corona-Wirtschaftsbilanz

Im Herbst 2021 soll es im Delitzscher Stadtrat wieder einen umfassenden Bericht zur Wirtschaftslage in Corona-Zeiten geben. Das stellte Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) in Aussicht. Wirtschaftsförderer Alexander Lorenz hatte im jüngsten Stadtrat eine Zwischenbilanz zu Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die lokale Wirtschaft gezogen. Demnach kommt Delitzsch noch gut durch die Krise, einige kleine Unternehmen fürchten aber ums wirtschaftliche Überleben.

Container werden eventuell umgesetzt

Auch in Delitzsch gibt es immer wieder Unmut wegen verdreckter Altkleider- und Glascontainer-Stellplätze. Für die Container in der Stauffenbergstraße wird nun über einen neuen Stellplatz nachgedacht. Sie stehen noch an einem schlecht beleuchteten Standort und die Stadtverwaltung ist mit dem Eigentümer in Kontakt, um eine Umsetzung an einen anderen und besser beleuchteten Standort zu ermöglichen. „Bis dahin sollen Plakate darauf hinweisen, dass es sich bei den Containern nicht um Müllsammelstellen handelt“, teilt die Stadtverwaltung auf LVZ-Nachfrage mit. Kleidung, Glas oder anderes im Umfeld der Container liegen zu lassen, stellt laut Polizeiverordnung der Stadt eine Ordnungswidrigkeit dar.

Rackwitz: Neue Richtlinie zu Schülerbeförderung

Der Rackwitzer Gemeinderat hat eine Richtlinie für die Schülerbeförderung innerhalb der Kommune beschlossen. Diese sieht eine Erstattung der Eigenanteile von Eltern vor, wenn deren Kinder die Grundschule in Rackwitz besuchen, obwohl sie in den Ortsteilen wohnen, die zum Einzugsgebiet der Grundschule in Zschortau gehören. Hintergrund ist, dass es in der Bildungseinrichtung an der Straße Jugend in Rackwitz zwei Klassen pro Schuljahr gibt und somit mehr Schüler aufgenommen werden können.

Dienstfahrzeug für Löbnitzer Bürgermeister

Der Löbnitzer Bürgermeister braucht ein Dienstfahrzeug. Der bisherige Vertrag läuft demnächst ab. Zudem hatte Detlef Hoffmann (CDU) ebenso wie Amtsvorgänger das Privatfahrzeug genutzt, wenn es ins Gelände ging. Aber das steht nun nicht mehr zur Verfügung. Deshalb soll ein Volkswagen T-Roc geleast werden, der auch Bodenfreiheit bietet. Der Löbnitzer Gemeinderat stimmte dem Abschluss des Vertrages zu.

Von lvz