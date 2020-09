In Delitzsch wird es eine Woche interkulturell

Delitzsch

Auftakt als Ende: Mit der Eröffnung der interkulturellen Woche in Delitzsch beging die Altstadtkneipe No. 2 am Freitagabend das letzte Konzert ihres Sommer-Open-Airs. Für die Organisation des besonderen Abends schlossen sich Heike Wolff von der Offenen Lesebühne Delitzsch und Sven Meyerhofer vom Verein Interkultur zusammen.

Für die Organisation des besonderen Abends schlossen sich Heike Wolff von der Offenen Lesebühne Delitzsch und Sven Meyerhofer vom Verein Interkultur zusammen. Quelle: Mathias Schönknecht

Von Kästner bis unbekannt

Zum Auftakt luden sie sich einen „Special Guest“ ein, wie Wolff es formulierte. Der Leipziger Linken-Landtagsabgeordnete und Schauspieler Franz Sodann las zu Beginn Geschichten und Gedichte unterschiedlicher Autoren – von Erich Kästner bis unbekannt. Im Anschluss gab die Band Tempi Passati ein Konzert.

Programm bis Anfang Oktober

Noch bis zum 2. Oktober werden in Delitzsch weitere interkulturelle Veranstaltungen stattfinden. Im Nachbarschaftstreff Amselnest wird es täglich zur „russischen Kuchenwoche“ kulinarische Köstlichkeiten und am SKZ den Workshop „Dekoratives und Kreatives“ für Frauen mit und ohne Migrationshintergrund geben.

