Löbnitzer Kiesabbau-Pläne liegen aus

Der Abbau von Kiessand in Löbnitz soll weitergehen. Bis zum 12. Februar sind die Antragsunterlagen für das dafür nötige Raumordnungsverfahren in der Gemeindeverwaltung zu den Dienstzeiten öffentlich ausgelegt. Mit diesem Verfahren wird erst einmal geprüft, ob das Vorhaben überörtlich verträglich ist. Es schließt nicht mit der Genehmigung ab. In den Unterlagen befinden sich die Behandlung der Umweltbelange und der Lageplan. Zudem gibt es ein Fachgutachten für Immissionen wie Geräusche und Staub sowie Unterlagen zu den hydrologischen Zusammenhängen. Mit dieser Erweiterung bekommt das Kieswerk Löbnitz Planungssicherheit für weitere circa zehn Jahre und damit auch für die angeschlossenen Baustoffwerke.

Die Unterlagen zum Kiesabbau Löbnitz sind online auf der Website der Landesdirektion unter www.lds.sachsen.de in der Rubrik Bekanntmachungen einsehbar.

Bau am Abwassernetz

Die Baustelle in der Delitzscher Elisabethstraße läuft nach Unterbrechung wieder an. In der Straße wird einer der ältesten Mischwasserkanäle erneuert und damit zugleich vergrößert, um weiter mehr Stauvolumen im System zu schaffen, was vor allem in Folge von Starkregenereignissen für Entspannung sorgen soll. Wenn die aktuelle Baustelle voraussichtlich Ende April abgeschlossen ist, soll es in der Lindenstraße gleich mit einem zweiten Bauabschnitt weitergehen.

Wiedemar plant Spielplatz in Zwochau

Die Gemeinde Wiedemar hat ein Ingenieurbüro für den geplanten Spielplatz im Ortsteil Zwochau beauftragt. Darüber informierte Bürgermeister Steve Ganzer ( CDU) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Das Büro soll unter anderem die Gestaltung des Spielplatzes klären und mit welchen Elementen dieser ausgestattet werden könnte. Als Standort ist das Gelände hinter der Zwochauer Turnhalle vorgesehen, das sich bis zur Brunnenstraße erstreckt. Mit den ersten Planungen war im Herbst 2019 begonnen worden.

Gemeinderat Rackwitz tagt Donnerstag

Der Gemeinderat Rackwitz kommt am Donnerstag, dem 28. Januar, zusammen. Ab 19 Uhr soll es im Saal der Bunten Bühne Biesen, Eilenburger Straße 14, unter anderem um Maßnahmen der Gemeinde Rackwitz im Strukturentwicklungsprogramm des Freistaates Sachsen in den Braunkohlerevieren, die Zustimmung zur Finanzierungsvereinbarung des Seenkoordinator für die Jahre 2021 bis 2025 und den Beitritt zum Tourismusverband Sächsisches Burgen- und Heideland (zukünftig Tourismusverband Leipzig Region) gehen. Ebenso stehen die Planung des laufenden Haushaltsjahres und der Vorentwurf des Bebauungsplans für eine Gewerbeeinheit an der Kömmlitzer Straße auf der Tagesordnung. Außerdem soll das Thema Elternbeitrag für die Monate Dezember 2020 und Januar 2021 im Zusammenhang mit der Notbetreuung nach der sächsischen Corona-Schutzverordnung besprochen werden. Zu Beginn der Sitzung wird es wie gewohnt die Möglichkeit für Bürgerfragen geben.

Amselnest bietet Suppe to go

Auch im Lockdown kann ein wichtiges soziales Angebot vom Amselnest in Delitzsch-Nord aufrecht erhalten werden. Am Treffpunkt im Amselweg gibt es jeden Tag von 11.30 bis 14 Uhr „Suppen to go“, die Ausgabe erfolgt über Fenster und unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen ist auch ein kleiner Plausch möglich. Pro Suppen-Portion müssen 3,50 Euro bezahlt werden. Es gibt meist Suppenklassiker und jeden zweiten Mittwoch im Monat eine orientalisch-exotische Suppe.

Sparkasse verschärft Maßnahmen

Die Sparkasse Leipzig hat für ihre Filialen in den Regionen Delitzsch und Eilenburg weitere Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen mit dem Corona-Virus getroffen. Wie die Sparkasse mitteilt, werde das Service- und Beratungsangebot daher vorübergehend bis zum 12. Februar verlagert, um weiterhin eine flächendeckende Versorgung von Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden sicherstellen zu können. Das Standortnetz stehe weiterhin zur Verfügung, teilt die Sparkasse mit. Für die Bargeldversorgung an den Geldautomaten und den Kontoservice an den SB-Geräten bleiben alle Standorte uneingeschränkt geöffnet. Das persönliche Service- und Beratungsangebot werde jedoch im Bereich Delitzsch und Eilenburg zu den gewohnten Zeiten nur in den Filialen am Delitzscher Markt, in der Eilenburger Hirschgasse, in Bad Düben-Mitte und in Mockrehna zur Verfügung stehen. In der Eilenburger Straße in Delitzsch, in Krostitz und Zschortau werde eine Beratung bis vorerst 12. Februar ausschließlich nach Terminvereinbarung angeboten. Die Fahrbare Filiale bleibt laut Sparkasse bis auf Weiteres in Betrieb.

Bibliothek Alte Lateinschule beliebt bei Frauen

Im vergangenen Jahr wurden in der Bibliothek Alte Lateinschule (BAL) durch Erwachsene 27 000 Mal Romane ausgeliehen. 25 000 Mal wurden Kindermedien entliehen. Insgesamt gab es rund 8 1000 Entleihungen und 1132 Nutzer. 2019 – also vor der Pandemie und den Einschränkungen – gab es noch rund 90 000 Entleihungen. Dagegen gab es 2019 rund 2400 Mal Onleihe, 2020 dann schon rund 3500. 32 Prozent aller Ausleihen im Jahr 2020 erfolgten laut Stadtverwaltung an einem Dienstag, 63 Prozent der Medien wurden durch Frauen und Mädchen ausgeliehen. Am beliebtesten waren Krimis, historische Romane und Frauenromane. Der Roman „Der Verehrer“ von Charlotte Link ist nach Stadtangaben der beliebteste überhaupt, er wurde bisher insgesamt 429 Mal ausgeliehen, 2020 zehn Mal. Der beliebteste Roman 2020 war „Die letzte erste Nacht“ von Bianca Iosivoni mit 30 Ausleihen, der beliebteste Krimi „Das Geschenk“ von Sebastian Fitzek mit 33 Ausleihen. Das beliebteste Sachbuch war „Der Ernährungskompass“ mit 28 Entleihungen. Bei den Kindern blieb der Comicroman „Gregs Tagebuch: Voll daneben!“ mit 22 Ausleihen beliebt. Die BAL verfügt über einen Medienbestand von etwa 42 000 Büchern, Broschüren, Videos und mehr.

