Briefe schreiben gegen die Einsamkeit

19 Karten hat die Delitzscherin Carola Dettke noch einmal zusammengelegt, bevor sie diese rechtzeitig vor dem Heiligen Abend im Altenpflegeheim des St. Georg Hospitals Delitzsch abgab.

Die Delitzscherin Carola Dettke hat dem Altenpflegeheimes St. Georg Hospital Delitzsch für den Wohnbereich III 19 Weihnachtsgrüße übergeben. Quelle: Carola Dettke

Sie hat an der Aktion „Briefe schreiben gegen die Einsamkeit“ teilgenommen und gleich eine ganze Kollektion gebastelt. Auch für sie war es das erste Weihnachten, das sie allein feierte. Zwar wurde die Zeit doch etwas knapp. Aber die kreative Aufgabe brachte ihr viel Spaß und stimmte sie positiv auf die Festtage ein. Zu überraschen, etwas Freude bereiten und auf diese Weise der schwierigen Zeit etwas Herzliches abzugewinnen, das sind die Anliegen, die sie damit verband.

Löbnitzer Firma will neues Kiesfeld erschließen

Die Kieswerke Löbnitz wollen auch in Zukunft weiter Kies abbauen. Sie planen nun im Ortsteil Roitzschjora ein weiteres Feld zu erschließen. Auf einer circa 41 Hektar großen Fläche soll der Baustoff abgebaggert werden. Dafür läuft jetzt ein sogenanntes Raumordnungsverfahren, bei dem auch die überörtlichen Auswirkungen geprüft werden. Dabei werden die Unterlagen mindestens einen Monat öffentlich ausgelegt. In den Ordnern finden sich unter anderem die Beschreibung des Vorhabens, die Darstellung der Umweltbelange, der Landschaftsgestaltungsplan, die Immissions-Gutachten für Geräusche und Staub sowie Unterlagen zur Hydrogeologie. Vom 4. Januar bis 12. Februar sind die Ordner in der Gemeindeverwaltung Löbnitz, Parkstraße 15, während der Öffnungszeit einsehbar. Die Anregungen, Hinweise und Einwendungen können dann bis eine Woche nach Ende der Auslegung bei der Landesdirektion Sachsen und in der Gemeindeverwaltung Löbnitz dargelegt werden.

Gelbe Tonnen ab Januar in Wiedemar

Die Kreiswerke Delitzsch werden mit Beginn des Jahres 2021 mit der Auslieferung der Gelben Tonnen im Gemeindegebiet Wiedemar beginnen. Wie die Gemeindeverwaltung weiter informiert, soll die Umstellung voraussichtlich bis Ende Januar, Anfang Februar abgeschlossen sein. Der Entsorgungsrhythmus bleibe unberührt. Bürger können Entsorgungstermine den Veröffentlichungen im Abfallkalender oder per AbfallApp entnehmen. Sollten Einwohner weiterhin einen Papierkalender verwenden und keine Möglichkeit haben, das Internet zu nutzen, bestehe die Möglichkeit einen Kalender in der bisherigen Form in der Gemeindeverwaltung, Kyhnaer Hauptstraße 29, Kyhna, oder im Kundencenter der Kreiswerke Delitzsch, Benndorfer Landstraße 1, Delitzsch, zu erhalten.

Neuen Kita-Plätze für Krostitz

540 000 Euro hat die Gemeinde Krostitz im Jahr 2020 in die Erweiterung der Kita-Kapazitäten investiert. Sie selbst trug dabei einen Eigenmittelanteil in Höhe von 248 000 Euro. Die Kindertagesstätte in Hohenossig wurde damit erweitert, ein benachbartes Gebäude für diesen Zweck ausgebaut. Seit September können im „Sonnenkäfer“ 22 Kinder mehr betreut werden. Vorher gab es dort 60 Plätze.

Krippenausstellung in Zwochau

In der katholischen Kirche in Zwochau ist noch bis zum Fest der heiligen drei Könige am 6. Januar eine Ausstellung von mehreren Krippen zu besichtigen. Darüber informiert die Kirchgemeinde. Die modern gestaltete Dreifaltigkeitskirche am Grabschützer Weg ist täglich zwischen 10 Uhr und 17 Uhr geöffnet.

