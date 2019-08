Rackwitz

Der Bürgertreff am Märchenweg in Rackwitz ist einer von Zweien, die die Gemeinde betreibt. Im März dieses Jahres zog er um. Vom Obergeschoss, wo er sich seit 2017 befand, ging es in die erste Etage, also Hochparterre. Damit ist er jetzt auch barrierefrei zu erreichen. Die Leitung und Vermietung liegt bei Marina Kamm von der Gemeindeverwaltung. „Es reicht nicht, wenn man ein Wochenende vorher Bescheid sagt, teilweise ist der Bürgertreff schon bis 2020 ausgebucht“, erklärt sie, „nur im Juli ist immer mal was frei, weil die Leute dann mit gutem Wetter rechnen und lieber im Freien sein wollen.“ Regelmäßig finden hier Hochzeits- und Familienfeiern, Vereinsberatungen und andere Veranstaltungen statt. Für bis zu 60 Leute ist Platz.

In Rackwitz gibt es einen neuen Bürgertreff. Im Saal ist für bis zu 60 Leute Platz. Quelle: Bastian Raabe

Rackwitzer haben Vorrang

Auch das DRK nutze die Räumlichkeiten vier Mal jährlich zur Blutspende. Fällig ist eine pauschale Gebühr von 110 Euro, hinzukommt eine Kaution von 100 Euro und am Ende muss alles wieder sauber übergeben werden. Vermietet wird meist an Rackwitzer, diese haben auch Vorrang gegenüber anderen. Nötig wurde der Umzug nun, da im Obergeschoss, das nur über Treppen erreichbar ist, lediglich eine begrenzte Nutzung durch ältere oder körperlich beeinträchtigte Menschen möglich war, erklärt die Gemeindemitarbeiterin. Außerdem benötigt die Kita die Räume zur eigenen Nutzung. Neben einem kleinen, durch Fördergelder finanzierten Außenaufzug, der gelegentlich noch streike, gibt es jetzt auch eine Einbauküche, so Kamm.

In Rackwitz gibt es einen neuen Bürgertreff. Marina Kamm von der Gemeinde ist für die Vermietung der Räume verantwortlich. Neu ist hier unter anderem der Außenaufzug. Quelle: Bastian Raabe

Wegzug der Logopädie gab Räume frei

Die Idee für einen Bürgertreff war nicht neu. Bereits vor einigen Jahren gab es in Rackwitz einen, der allerdings geschlossen werden musste. Weil es jedoch eine Vielzahl von Anfragen durch Bürger gab und der Treff in Kreuma nicht mehr den Bedarf decken konnte, habe Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) beschlossen, den Rackwitzer Bürgertreff zu reaktivieren. Die Möglichkeit für den Umzug ergab sich zuletzt, als die Logopädie aus den nun genutzten Räumen auszog.

Da die Nachfrage noch immer kaum abzudecken sei, gibt es nun neue Ziele: Voraussichtlich sollen im kommenden Jahr Räume des alten Zschortauer Rathauses ebenfalls für einen Bürgertreff bereitgestellt werden.

Von Bastian Raabe