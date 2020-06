Rackwitz

Info-Veranstaltungen, Nachfragebündelung, Planungsphase. Bisher schwebte der Glasfaser-Ausbau in Rackwitz nur immateriell über der Gemeinde. In dieser Woche hat sich das geändert. Mit schwerem Gerät installierte das Unternehmen Deutsche Glasfaser am Mittwochvormittag drei Hauptverteiler im Gemeindegebiet. Jetzt beginnt die sichtbare Bauphase.

Ein Hauptverteiler bedient knapp 1500 Anschlüsse

15 Tonnen schwer ist ein Hauptverteiler, sagt Mirko Ertel, der für die Deutsche Glasfaser für den Ausbau in Rackwitz verantwortlich ist. In ihrer Bauweise seien diese Verteilerstationen, die auch Point of Presence oder kurz Pop genannt werden, am ehesten mit einer Fertiggarage zu vergleichen, in ihrer Funktion mit einem Fernmeldeamt, erklärt Ertel.

Anzeige

Ein Tieflader brachte den 15 Tonnen schweren Hauptverteiler am Mittwochvormittag nach Rackwitz, wo er an der Hauptstraße gegenüber dem Rathaus mit einem Schwerlastkran aufgestellt wurde. Quelle: Mathias Schönknecht

Weitere LVZ+ Artikel

Für das spätere Glasfasernetz seien die insgesamt drei Hauptverteiler, die in der Gemeinde aufgestellt wurden und später miteinander verbunden werden, die Herzstücke. 1496 Anschlüsse können allein mit dem Hauptverteiler bedient werden, der gegenüber vom Rackwitzer Rathaus installiert wurde. Versorgen wird dieser zukünftig das Gebiet westlich der Bahnlinie. Der ebenfalls am Mittwoch aufgestellte Pop in Podelwitz sei für den Bereich westlich der Bahnlinie und ein dritter für die Bereiche in und um Zschortau zuständig. Von den Hauptverteilern führen später Trassen in kleinere Verteilerkästen, von dort werden schließlich die Hausanschlüsse gelegt.

Tiefbauarbeiten voraussichtlich bis Jahresende

Wie Ertel erklärt, haben zeitgleich auch der Anschluss an die Überlandverbindung bei Zschortau und die Hausbegehungen bei Kunden begonnen. Letztere erfolgen immer nach vorheriger Terminabsprache. Die weiteren Bauabschnitte seien nun von Genehmigungen und Wetterbedingungen abhängig, sagt Ertel. Das Unternehmen rechnet damit, dass die Tiefbauarbeiten bis Ende des laufenden Jahres abgeschlossen sein werden. Der erste Anschluss könnte dann im zweiten oder dritten Quartal des kommenden Jahres in Betrieb gehen.

Lesen Sie auch

Von Mathias Schönknecht