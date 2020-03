In Rackwitz wird das Glasfasernetz ausgebaut

Rackwitz

Nach mehr als vier Monaten Nachfragebündelung steht das Ergebnis fest: Das Unternehmen Deutsche Glasfaser wird das Glasfasernetz in Rackwitz ausbauen. 40,4 Prozent – das entspricht 630 der infrage kommenden Haushalte – haben sich für einen Anschluss entschieden. 40 Prozent waren mindestens notwendig gewesen. „Damit wird das Glasfasernetz definitiv ausgebaut“, sagt Michael Kölling, Regionalmanager Mitteldeutschland und Projektleiter der Deutsche Glasfaser.

So wichtig wie freie Kita-Plätze

„Als uns die Entscheidung mitgeteilt wurde, ist uns ein Stein vom Herzen gefallen“, sagt der Rackwitzer Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos). Das Projekt sei in der Gemeinde in aller Munde gewesen. Es sei enorm wichtig, dass es ein positives Ende gefunden hat. Das Glasfasernetz nun vor Ort zu haben, sei ein unglaublicher Standortvorteil, sagt Schwalbe. Denn wenn es um mögliche Zuzügler geht, gebe es meist zwei Fragen: Kita-Plätze und Internetgeschwindigkeit.

Glasfaserausbau in Rackwitz – die wichtigsten Fakten Das Unternehmen Deutsche Glasfaser will mehrere Ortsteile von Rackwitz an schnelles Internet anschließen – allerdings nur, wenn genügend Interessenten einen Vertrag abschließen. Hier gibt es Antworten auf wichtige Fragen rund um den Ausbau.

Die aktuell angebotenen Bandbreiten für Privatkunden reichen laut dem Unternehmen von 300 bis 1000 Mbit/s. Für Geschäftskunden gebe es bis zu 10 Gigabit pro Sekunde. Das sei nicht das Leistungsende: Die Kapazität der reinen Glasfaser reiche bis ins Terabit-Spektrum, sagt Mirko Ertel, für die Deutsche Glasfaser verantwortlich für den Ausbau in Rackwitz.

Baustart hängt von Genehmigungen ab

Etwas mehr als 40 Prozent von 1560 Haushalten in den Ortsteilen Zschortau, Lemsel, Podelwitz, Brodenaundorf, Neu-Schladitz und Rackwitz sowie drei Firmen in den Gewerbegebieten haben sich nun für das Unternehmen entschieden. Ähnlich der Info-Abende soll es auch in den kommenden Wochen Bau-Infoabende geben. Dort will die Deutsche Glasfaser an verschiedenen Stationen Kundenfragen beantworten.

„In erster Linie versetzt uns der Ausbau in die Lage, nicht auf Fördermittel angewiesen zu sein, um die Gebiete, die bisher bereits über 30 M/bits aufweisen, ausbauen zu können“, schätzt Schwalbe das Ergebnis ein. Aktuell holt das Unternehmen Genehmigungen unter anderem von der Gemeinde, dem Landkreis und dem Freistaat sowie der Bahn für den Tiefbau und das Aufstellen der Hauptverteilstation ein. Davon hänge ab, wann und wo mit dem Bau begonnen wird, erklärt Ertel.

Von Mathias Schönknecht