In Region Delitzsch wird Spielplatzverbot akzeptiert, aber auch missachtet

Region Delitzsch

Der Freistaat Sachsen setzte am Donnerstag eine Allgemeinverfügung in Kraft, nach der alle Sportstätten, Bars, Kneipen, Clubs, viele Geschäfte und Spielplätze geschlossen bleiben müssen. Bereits am Mittwochabend appellierte die Bundeskanzlerin an die Menschen in Deutschland, den Maßnahmen nachzukommen.

Der Grund: Die Ausbreitung der Corona-Pandemie soll eingeschränkt werden. Im Landkreis Nordsachsen sind seit diesem Sonnabend Treffen von mehr als fünf Personen in der Öffentlichkeit untersagt. Wie nehmen und nahmen Menschen in der Region um Delitzsch das Verbot wahr, wie setzen die Kommunen es um? Wie sah das am Wochenende aus?

Streifen in Delitzsch

Der beliebte Spielplatz am Halleschen Turm ist weiträumig abgesperrt. Quelle: Christine Jacob

Flatterband und ein Info-Aushang: So werden derzeit die Spielplätze und angrenzenden Sitzgelegenheiten abgesperrt. Tatsächlich ist auf beliebten Arealen wie dem sonst sehr gefragten Spielplatz am Halleschen Turm Ruhe eingekehrt. Diese wird aber auch überprüft: Denn in Delitzsch gibt es eine Art Streifendienst. Die Mitarbeiter sind an Jacken mit Aufschrift und Dienstausweisen zu erkennen. In Kontrollen und vor allem in Beratungsgesprächen wird die Einhaltung der Allgemeinverfügung geprüft.

Stadtsprecherin Nadine Fuchs teilte mit, dass es im Hinblick auf die Absperrungen keine besonderen Vorkommnisse gegeben habe. Tatsächlich scheinen das Verständnis und die Einsicht unter den Delitzschern recht groß zu sein. Auf Facebook wurde in Gruppen immer wieder die Sperrung von Spielplätzen vor der eigenen Haustür gemeldet. Die Diskussionen darum blieben meistens sachlich und von Einsicht in die Notwendigkeit geprägt.

Der Spielplatz an der Erzbergerstraße bleibt ebenfalls leer, auch der nächste in der Loberaue hat am Samstagnachmittag keine Besucher. Quelle: Christine Jacob

Am Wochenende war es in Delitzsch daher ruhiger als sonst. Obwohl meist schönstes Wetter war, blieben die Spielplätze verwaist. Spaziergänger waren unterwegs, meist maximal pärchenweise oder in Familie.

Ruhe in Wiedemar und Löbnitz

Ein ähnliches Bild zeichnete sich in den Gemeinden Löbnitz und Wiedemar. „Es ist so, dass aus meiner Sicht die Maßnahmen im ländlichen Raum besser durch die Menschen angenommen werden als in Großstädten“, sagte der Löbnitzer Bürgermeister Detlef Hoffmann ( CDU).

Bisher sei er vor allem auf Verständnis bei den Eltern gestoßen. Natürlich werde die Kommune auch weiterhin routinemäßig ihre Kontrollen fahren. Doch bisher habe es keine Zwischenfälle gegeben.

„Unsere Bürger sind sehr einsichtig“, erklärte Wiedemars Bürgermeisterin Ines Möller (parteilos), „die Spielplätze sind verwaist.“ Die Kommune führe aber weiterhin Kontrollen durch.

Rackwitzer zeigen sich verständnisvoll

Rotweiße Flatterbänder signalisieren auch in der Gemeinde Rackwitz, dass die Spielplätze nicht mehr betreten werden dürfen.

Das hat nicht jede Mutti und nicht jeden Vati interessiert. „Wir haben in den vergangenen Tagen festgestellt, dass sich immer noch Menschen treffen und dass auch die Spielplätze zum Teil betreten waren, dass dort Kinder gespielt haben.

Gesperrt: Auch der wunderschöne Spielplatz im Rackwitzer Ortsteil Podelwitz darf derzeit nicht betreten werden. Quelle: Frank Pfütze

Das geht natürlich nicht, dagegen gehen wir auch vor“, sagte Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) auf Anfrage. Er habe mit den Spielplatzbesuchern gesprochen und ihnen die Situation erklärt. „Dabei sind wir durchweg auf großes Verständnis gestoßen.“

Anwohner in Podelwitz und in der Rackwitzer Siedlung bestätigten, dass „immer mal Erwachsene mit Kindern die gesperrten Spielplätze nutzen“. Die meisten hielten sich jedoch daran. „Warum darf ich nicht schaukeln?“, wollte die kleine Luise (fast drei) wissen. „Der Spielplatz ist auch zu, wie der Kindergarten, damit die Kinder keine Grippe bekommen und nicht krank werden“, erklärte ihr die Oma und setzte den Spaziergang mit der Kleinen fort.

Grillparty an der Schlabu aufgelöst

Bürgermeister Schwalbe stand aber auch schon vor einer größeren Herausforderung. Mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes und Polizeibeamten löste er eine Grillparty an der Schladitzer Bucht auf. 40 Jugendliche hatten dort gefeiert. Auch sie hätten verständnisvoll reagiert, die Fete beendet und aufgelöst.

Von Christine Jacob, Mathias Schönknecht und Frank Pfütze