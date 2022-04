Wiedemar

Der goldfarbene Spaten taucht in den Wiedemarer Boden. Dann hebt ihn Tobias Behrendt wieder an und besiegelt so den Start für das neue Eigenheimgebiet im Kernort der Gemeinde. Der Geschäftsführer der Leipziger Immplanopro GmbH entwickelt in der Straße „Sackgasse“ mit seinem Unternehmen 15 Grundstücke. Jetzt starten die Tiefbauarbeiten.

„Es ist ein Gebiet, das etwas Geschichte hat“, sagt Behrendt vor den geladenen Gästen, darunter bereits einige Grundstückseigentümer. Die Kennzeichen ihrer Pkw lassen darauf schließen, dass die neuen Einwohner vornehmlich aus Leipzig kommen. Sieben der 15 Eigenheimplätze sind bereits vergeben. Das Vorhaben, an dem Standort Wohnhäuser zu errichten, ist nicht neu. Seit 1994 soll das Gebiet mit der Adresse Sackgasse 7 entwickelt werden.

Verschiedene Investoren hatten dazu in den zurückliegenden Jahren Pläne auf den Weg gebracht, doch keiner wurde umgesetzt. Zuletzt hatte der vorherige Projektentwickler die Fläche blockiert, sagt Behrendt, der das Areal erst im Vorjahr erworben hatte.

Aktuell könne das Leipziger Unternehmen aufgrund gestiegener Kosten, beispielsweise bei Lohn- und Material, anhaltenden Lieferengpässen sowie der Kraftstoffpreiseentwicklung nur schwer kalkulieren. Für den Einkauf von Asphalt gebe es beispielsweise nur Tagespreise, sagt Behrendt.

Entwicklung des Eigenheimstandortes Wiedemar im Zeitplan

Dennoch sieht er die Entwicklung des Wiedemarer Wohngebiets im Zeitplan. Im Herbst sollen die Grundstückseigentümer mit dem Hausbau beginnen können. Ende 2023 soll das Vorhaben weitgehend beendet sein.

Für Tobias Behrendt ist es nicht das erste Projekt in der Gemeinde. Nur wenige Kilometer weiter, im Ortsteil Klitschmar, ist bereits der Bauplatz an der Straße „An den Teichen“ für neun Einfamilienhäuser entstanden.

Von Mathias Schönknecht