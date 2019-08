Delitzsch

Volker Lauckner zieht um. Nicht in das Alte Moorbad am Wallgraben, wie noch in diesem Frühjahr angestrebt, sondern in den Keller des Delitzscher Barockschlosses. Dort wird Lauckner, Jahrgang 1947, am 15. September ein Klanggewölbe eröffnen – auf einer Fläche von gut 160 Quadratmetern.

Stadt Delitzsch : „Eine wunderbare Ergänzung“

Zustande gekommen sei dies auf Initiative Lauckners, teilt Rathaussprecherin Nadine Fuchs mit. Er habe sich an die Stadtverwaltung gewandt, weil er in Delitzsch einen Ort der Begegnung suchte und diesen als Klanghaus entwickeln wollte. Mit dem leerstehenden Schlosskeller habe die Verwaltung die Möglichkeit gesehen, ihm ein attraktives Objekt anzubieten, erklärt Fuchs.

Die Stadtverwaltung, die die Räume vermietet, erhoffe sich in erster Linie eine kulturelle Belebung des Schlosskellers und letztlich eine Vervollständigung des Angebots im Barockschloss – dieses wird mit Volker Lauckners Klanggewölbe dann wieder komplett genutzt sein, sagt die Rathaussprecherin. „Wir denken, dass neue Zielgruppen das Barockschloss für sich entdecken werden und andererseits die Besucher, die vielleicht sonst nur wegen des Museums gekommen wären, hier nun noch einige klingende Überraschungen erleben können“, so Fuchs. Nicht zuletzt erfahre das Angebot der Kreismusikschule durch das Klanggewölbe eine „wunderbare Ergänzung“.

Schlosskeller war seit Beginn 2018 ohne Nutzung

Bis Januar 2018 hatte der Museums- und Heimatverein den Schlosskeller zusammen mit dem Gastronomen Rico Eichler für Veranstaltungen genutzt. Mit Volker Lauckner soll zudem eine Heilpraktikerin einziehen. Der Vertrag ist unbefristet.

Von Mathias Schönknecht