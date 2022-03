Wiedemar

Große Verschwiegenheit bestimmte zuletzt die Vorbereitungen einer möglichen Gewerbeansiedlung in Wiedemar. Ein international agierendes Technologieunternehmen hatte sich für eine etwa 490 Hektar große Fläche westlich von Delitzsch nahe der A 9 interessiert, hieß es. Mehr war zunächst nicht bekannt, nur ein Name stand im Raum. Jetzt steht fest, dass es nicht der amerikanische Chiphersteller Intel wird. Wie am Dienstag bekannt wurde, geht der US-Halbleiter-Gigant mit seiner riesigen Fabrik nach Sachsen-Anhalt. 17 Milliarden Euro wolle man am Magdeburger „Eulenberg“ investieren und damit gleich zwei Fabriken bauen.

Landratsamt: Entwicklung des Gewerbegebiets hängt nicht von einem Investor ab

Ähnlich wie der Gemeinderat in Wiedemar hatte auch der Magdeburger Stadtrat eigens für die Großansiedlung die Ausweisung eines neuen Industriegebietes in die Wege geleitet. Auch andere Standorte in Bayern, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und in mehreren europäischen Ländern hatten sich beworben. Dresden und Schwerin waren zuletzt als mögliche Kandidaten genannt worden.

Die mögliche Gewerbeansiedlung in Wiedemar wurde über die Wirtschaftsförderung des Landkreises Nordsachsen koordiniert, auch der Freistaat Sachsen war beteiligt. Sachsens Wirtschaftsministerium wollte auf LVZ-Anfrage weder bestätigen noch dementieren, dass es sich bei dem Interessenten um Intel gehandelt hat. Auch zu weiteren möglichen Investoren will sich das Ministerium nicht äußern. „Aus Gründen der Vertraulichkeit und des Wettbewerbs treffen wir grundsätzlich keine Aussagen zu potenziellen Investoren, Verhandlungen und Zeitschienen. Wir bitten dafür um Verständnis“, erklärt Pressereferent Christian Adler.

Wie das Landratsamt bereits erklärt hatte, seien die Planungen aber nicht an einen konkreten Investor gekoppelt, sondern in Vorbereitung auf eine spätere Entwicklung der Fläche zu sehen. Wie es aus Wirtschaftskreisen aber heißt, gibt es aktuell noch weitere Chancen für Ansiedlungen. Beispielsweise sind auch die Unternehmen Taiwan Semiconductor Manufacturing Company und Globalwafers nach Standorten für Fabriken in Europa auf der Suche.

Von Mathias Schönknecht