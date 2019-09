Interkulturelle Woche in Delitzsch mit vielen Angeboten

Delitzsch

Literatur, Film, Fußball, Stadtrundgang, Gespräche, Workshops, Kinder-Andacht – all das gehört zur Interkulturellen Woche in Delitzsch, die am Sonnabend startet. Es stehen drei bis vier Veranstaltungen mehr im Programm als voriges Jahr. „Auch, dass wir eine richtige Eröffnungsveranstaltung haben, ist neu“, stellt Sven Meyerhofer, Vorsitzender des Vereins Interkultur fest. Dieser organisiert die Woche zum dritten Mal. 2012 war Delitzsch erstmals bei dieser bundesweiten Aktion dabei. Meyerhofer sorgt sich nun vor allem, weil er bei der Eröffnung eine Ansprache halten soll. „Das ist ja nicht so mein Ding“, stellt er fest.

Antisemitismus und Vertreibung

Ansonsten sei es einfach gewesen, das Programm auf die Beine zu stellen. „Wir haben ein tolles Netzwerk. Das sind alles Partner von uns. Das macht richtig Spaß.“ Denn alle Beteiligten bringen sich selbst ein: Das Shalom-Begegnungszentrum organisiert zum Beispiel gleich zwei Veranstaltungen. Die Gesprächsrunde „Antisemitismus in Sachsen“ und die Zeitzeugenberichte zu „Flucht und Vertreibung“ finden dort statt. Das Jobcenter und die Agentur für Arbeit sind dort zudem mit ihrem Plausch über Job, Ausbildung und Bewerbung „Talk about your Job“ zu Gast. Ebenso stehen die Verbindungen zur Bibliothek und zu den Boxsportlern und den Fußballern in Eilenburg, bei denen das internationale Kleinfeldturnier stattfinden wird, zu den Kirchgemeinden und zum Landratsamt, das die Woche unterstützt.

Schon beim Workcamp wurde es an der Theaterakademie im Oberen Bahnhof international. Quelle: Bastian Raabe

Film aus Delitzsch

„Das Baff-Theater hat uns auch gerade bei demInternationalen Workcamp, das gerade erstmals in Delitzschgelaufen ist, unterstützt. Da haben wir sofort den halben Bahnhof bekommen.“ Jugendliche aus vielen Ländern waren nach Delitzsch gekommen. Sie wurden in der Theaterakademie beherbergt und hatten hier Arbeitsprojekte. Regisseur Konstantin Achmed Bürger, der nun am Sonnabend im Saal seinen Film „Sachsophonie“ zeigen wird, brauchte ebenfalls nicht lange überzeugt werden, von Berlin nach Delitzsch zu kommen. Schließlich wurde der „mittellange Spielfilm“ in der Loberstadt und der Umgebung gedreht. Der Regisseur hatte auch die Idee, die beiden Schauspielerinnen mitzubringen. So wird Antonia Holfelder dabei sein, die im Film mitspielte, den viele Delitzscher vor und hinter der Kamera unterstützten. Außerdem liest Bürger gemeinsam mit Ulrike Rösenberg Unterhaltsames aus „Bin nebenan – Monologe für zuhause“.

Erwartungsvolle Zuhörer

Meyerhofer freut sich auch besonders auf Hawa Mansaray, die im evangelischen Gemeindehaus lesen und ihre Fantasy-Roman „Malakim.Widerstand“ vorstellt. Er hatte bereits Facebook-Kontakt zu der jungen Frau, die aus Sierra Leone stammt und in Nürnberg und Fürth aufwuchs, bevor sie Bücher schrieb. Dann war sie vor zwei Jahren mit ihrem Buch „Malakim.Engelserwachen“ zur Interkulturellen Woche in Delitzsch zu erleben. Im vorigen Jahr hatte es nicht geklappt, aber sie hat ihre Fans in Delitzsch, freut sich Sven Meyerhofer: „Die Junge Gemeinde wünschte sich, dass sie wiederkommt.“

Programm Interkulturelle Woche Delitzsch Sonnabend: 19 Uhr, Baff-Saal, Anna-Zammert-Straße 1: Eröffnung mit Lesung und Film „Sachsophonie“. Montag: 10 bis 13 Uhr, Volkshochschule, Wittenberger Straße 1: „Geld sparen in der Wohnung, Verträge und Kostenfallen“, Workshop der Verbraucherzentrale. Dienstag: 16 Uhr, katholisches Gemeindehaus, Lindenstraße 4: „ Restaurant international“ interkulturell, interreligiös, interkulinarisch; 19 Uhr, Schalom-Begegnungszentrum, Mauergasse 19a, Gesprächsrunde „Antisemitismus in Sachsen“. Mittwoch, 9.30 Uhr, Stadtkirche, Markt Andacht der Kitas zum Erntedank; 13 Uhr bis in den frühen Abend, Volkshochschule: Interkulturelles Hoffest. Donnerstag: 10 bis 14 Uhr, Schalom-Zentrum, „Talk about“ your Job“, Workshop mit Jobcenter und Agentur für Arbeit; 12 bis 14 Uhr, Baff-Theater, offene Probe; 15 Uhr, St. Georg-Hospital, Hallesche Straße 44, 16 Uhr Caritas Pflegeheim: Kultur-Nachmittag für Senioren mit dem Baff-Theater; 15 Uhr, Schalom-Zentrum: „Flucht und Vertreibung“, Zeitzeugen berichten;17 Uhr, evangelisches Gemeindehaus, Schlossstraße 6, Lesung „Malakim.Widerstand“. Freitag:9.30 bis 11 Uhr, Bibliothek, an der Kirche 1: Willkommen in der Bücherei; 14.30 bis 15.30 Uhr, Treffpunkt Pfortenplatz: Jugendrundgang „Was hat Delitzsch für junge Menschen zu bieten?“; 16 bis 19 Uhr, Boxhalle, Werkstättenweg 43, Sportfest mit Mitmachtraining; 20 Uhr, evangelisches Gemeindehaus, Kirche am Abend Film „Die Migrantigen“. Sonnabend (28. September):10 Uhr, Fußballzentrum Eilenburg, Hainicher Aue 1: Internationales Fußballturnier.

Von Heike Liesaus