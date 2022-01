Internetauftritt: Krostitz hat nun auch einen Mängelmelder

Krostitz

Die Gemeinden rings um Delitzsch haben in den vergangenen Jahren ihre Internet-Präsenz nach und nach erneuert. Nur in Krostitz und Schönwölkau war noch Handlungsbedarf. Jetzt hat auch Krostitz nachgezogen und präsentiert sich unter der gewohnten Adresse www.krostitz.de mit einem modernisiertem digitalen Auftritt.

Finanzielle Unterstützung kam dabei aus dem Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum im Freistaat Sachsen. Die Erneuerung war bereits vor einem Jahr eine beschlossene Sache. Doch die Corona-Anforderungen führten auch da zu gewissen Verzögerungen. Ende des Jahres 2021 stand die neue Variante online, aber noch im Bauzustand. Nun ist sie offiziell freigeschaltet. Rubriken wurden entschlackt und neu angeordnet. Ganz neu unter „Rathaus“ ist der Mängelmelder, mit dem viele andere Gemeinden bereits gute Erfahrungen machen konnten. Nun haben auch Krostitzer die Möglichkeit, von unterwegs, also auch mit dem Smartphone, die Gemeindeverwaltung ganz fix über Beschwerden und Beobachtungen zu informieren.

Nach wie vor steht die Corona-Pandemie unter „Aktuell interessant“ an erster Stelle, werden die Eltern zum Beispiel noch über den eingeschränkten Regelbetrieb in den Kitas informiert, der nun bereits wieder fast zwei Monate gilt. Nach einigen Klicks ist auch zu erfahren, dass in Krostitz am 4. und 5. Februar sowie am 4. und 5. März in der Mehrzweckhalle Krostitz jeweils von 9 bis 16 Uhr Coronaschutzimpfungen ohne Anmeldungen verabreicht werden.

Vereine und Landinventur

Das Organigramm mit den Ansprechpartnern in der Gemeinde ist als Bilddatei hinterlegt. Die Daten von Schulen, Kitas, aber auch von vielen Krostitzer Vereinen sind ebenfalls verzeichnet. Auch das Amtsblatt ist über die Website nun leichter abzurufen. Auf einer interaktiven Karte und in verschiedenen Grafiken sind die Daten zu finden, die über die Landinventur zusammengetragen wurden. Es kann auch noch ergänzt werden.

