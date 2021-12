Investitionsplan: Das kann und will sich Delitzsch leisten

Delitzsch

Der Entwurf für den Delitzscher Haushalt steht. Damit ist klar, was sich die Stadt im nächsten Jahr und vor allem auch darüber hinaus leistet und leisten kann. Drei Projekte bilden dabei den Schwerpunkt. Die LVZ hat sich das mehr als 320 Seiten umfassende Papier näher angeschaut und trägt das Wichtigste zusammen.

Es geht um viel Geld: Erträgen von rund 45 Millionen Euro stehen Aufwendungen von 50 Millionen Euro gegenüber. Die Finanzierung des vorgenommenen Investitionsprogramms stellt für die folgenden Jahre, unter anderem auch infolge geringerer investiver Schlüsselzuweisungen als bisher geplant, eine hohe Herausforderung für die Stadt dar. Die Stadt stemmt die nächsten Jahre trotz herausfordernder Lage die bisher teuerste Ausgabe in ihrer Geschichte – bis 2024 soll am Standort Elberitzstraße ein kombiniertes Frei- und Hallenbad entstehen.

Schwerpunkte des Investitionsprogramms stellen in nächster Zeit vor allem aber auch die Umsetzung der Maßnahmen des Digitalpaktes für die Schulen in Höhe von rund 730 000 Euro (ohne Ausstattung), der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Schenkenberg in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro, die Anschaffung von Feuerwehrtechnik in Höhe von rund 970 000 Euro sowie die Ausstattung der Schulen und Kitas in Höhe von rund 222 000 Euro dar. Weitere Schwerpunkte des Investitionsprogramms bis 2025 bilden unter anderem Sanierungsmaßnahmen zum Erhalt der Infrastruktur für knapp 2,5 Millionen Euro für Straßenbau beziehungsweise Straßenentwässerungsmaßnahmen.

Bad und Schule im Mittelpunkt

Nicht nur für den Haushalt 2022 sondern vielmehr auch für den Finanzplanzeitraum bis 2025 und darüber hinaus, sind drei Investitionsmaßnahmen besonders zu berücksichtigen: die Errichtung des neuen Bades am alten Standort in der Elberitzstraße mit Sanierung des Freibads und Neubau des Hallenbads – bis maximal 24 Millionen Euro. Außerdem sollen der Neubau der Artur-Becker-Oberschule sowie der Ersatzneubau einer Sporthalle am Standort gelingen. Fertigstellung allerdings erst nach 2025. Ein möglicher Neubau der Oberschule wird im Finanzplan mit rund 6,7 Millionen Euro veranschlagt. „Der Gesamtumfang der Maßnahme umfasst aus heutiger Sicht ein Gesamtvolumen von rund 20 Millionen Euro und wird voraussichtlich im Jahr 2027 fertiggestellt sein“ heißt es im Haushaltsentwurf. Hinsichtlich des Sporthallenersatzneubaus gibt es demnach noch keinen konkreten Zeitplan. „Aus finanzieller Sicht sind für den Zeitraum 2027 bis 2030 Mittel in einer Größenordnung von zirka 5,5 Millionen Euro einzuplanen“ so der Entwurf.

Erst nächstes Jahr wird der Delitzscher Haushalt für das Jahr 2022 verabschiedet, voraussichtlich erst im Februar oder März. Die erste Lesung des Papiers fand Ende November im Stadtrat statt, der Dezember-Stadtrat fällt aus Corona-Schutzgründen aus. Während es in der Vergangenheit meist Doppelhaushalte gab, wird unter anderem wegen Corona nun nur noch ein Jahr geplant.

Von Christine Jacob