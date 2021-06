Delitzsch / Eilenburg / Bad Düben

Der Landkreis Nordsachsen liegt seit Dienstag laut Robert-Koch-Institut 14 Tage in Folge unter dem Inzidenzwert 35. Somit ist ab Mittwoch die Testpflicht beispielsweise für Einkauf und körpernahe Dienstleistungen, in der Gastronomie und Hotellerie, in Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie in Volkshochschulen, Kunst-, Musik- und Tanzschulen entfallen. Die LVZ-Redaktion hat sich in Delitzsch, Eilenburg und Bad Düben umgesehen, wie die Lockerungen funktionieren und angenommen werden.

Delitzscher Unternehmen warten auf Ansturm

Noch keinen großen Unterschied zu bisher merkt man bei „Silke Rust – der Friseur“ in der Delitzscher Altstadt. „Die Nachfrage ist jetzt ohne Testpflicht auch nicht größer als mit den Tests“, so Inhaberin Silke Rust. Test hin oder her seien die Kundinnen und Kunden gekommen, um sich die Haare schneiden zu lassen und auch nur wenige hätten mal Termine abgesagt. „Nur ein paar haben sich beschwert über die Tests und ein bisschen gemault“, berichtet die Friseurmeisterin.

In den Delitzscher Restaurants und Gaststätten freut man sich auch wieder auf Normalität. Der große Ansturm sei noch nicht zu verspüren, so Bernd Martinek, der mit dem Marktrestaurant im Zentrum und der Zafari Station am Tiergarten in den Startlöchern steht. „Noch ist die Information mit der weggefallenen Testpflicht noch gar nicht so an alle durchgedrungen und da das Registrieren ja nicht wegfällt, bleibt ja noch eine gewisse Hürde“, hat der Gastronom beobachtet.

Dass die Testpflicht erstmal vorüber ist, ist für Stefanie Krümmling nun nicht der Startpfiff für Friseur, Kosmetik, Shopping und Co., wenngleich die 35-Jährige zugibt, dass die Testpflicht sie teilweise auch von solchen Aktivitäten abgehalten habe. Der knapp vier Monate alte Sohnemann und die drei weiteren Kinder sind für die junge Mutter weit mehr als irgendwelche Tests der Grund, weshalb sie für vieles wie den Friseurbesuch eben keine oder erst abends Zeit hat, wenn alle im Bett sind – dann shoppt sie gerne auch online.

Stadt spürt zaghaftes Interesse

Insgesamt seien die Gäste auch in den Einrichtungen der Stadt Delitzsch in den Vorwochen verhalten gewesen, vor allem im Innenbereich, sagt Rathaussprecherin Nadine Fuchs. „Denn während der Tiergarten im Mai knapp 5000 Gäste zählte und damit durchaus einen Erfolg verbuchte, zählte man im Museum vom 22. Mai bis 6. Juni nur 130 Gäste“, sagt Fuchs. Die Besucher haben die Regeln mitgetragen, sich also vorher angemeldet, ihren Test-, Impf- oder Genesenennachweis erbracht und ihre Kontaktdaten hinterlassen. „Zu Irritationen kam es vor allem bei Gästen aus anderen Bundesländern, weil die Regelungen teilweise landesspezifisch unterschiedlich waren“, sagt Fuchs. Im Barockschloss haben manche Gäste von außerhalb die Bestimmungen gemäß der Corona-Schutzverordnung nicht nachvollziehen können. „Ausnahmen sind jedoch in keinem Fall zulässig, denn es geht um die Gesundheit aller“, sagt Fuchs.

Konsum-Besuch mit Vorschriften

Für die Mitarbeiter in den Delitzscher Filialen der Konsum-Genossenschaft bestehe weiterhin zweimal pro Woche die Pflicht, einen Test durchzuführen, sagt Anja Malek von der Konsum-Marketingkommunikation. Zudem gelten weiter die Begrenzung der Kundenzahl auf eine Person pro 20 Quadratmeter sowie weitere Hygienevorschriften für Kunden und Mitarbeiter. „Einen erhöhten Kundenansturm erwarten wir nur bedingt, da aufgrund der derzeit gültigen Zulassungsbeschränkungen ohnehin nicht mehr Kunden die Filialen betreten dürfen, als in den vergangenen Wochen“, sagt Malek.

Glückliche Gesichter im Eilenburger Tierpark

German und Bärbel Schubert haben das Ende der Testpflicht am Mittwoch sofort genutzt, um mit ihrem Enkel Karlos in den Eilenburger Tierpark zu gehen. Die Freude ist bei ihnen groß, dass so etwas wieder ohne Test möglich ist, auch in Restaurants wollen die beiden nun öfter gehen. Annett Hirsch, die diese Woche frei hat, machte sich ebenfalls gleich morgens mit ihrer Tochter Annelie in Richtung Tierpark auf. „Ich finde es super, dass man jetzt wieder mehr Dinge spontan machen kann“, sagt sie.

Von einem Besucheransturm ist jedoch noch nichts zu sehen. „Man hat aber schon gemerkt, dass die Testpflicht in den vergangenen Wochen einige Leute gebremst hat“, berichtet Tierparkleiter Stefan Teuber, der nun von einer großen Erleichterung spricht – sowohl für die Besucherinnen und Besucher als auch für die Angestellten. Es sei vor allem eine personelle Belastung gewesen, da für das Kontrollieren der Tests eine zusätzliche Person abgestellt werden musste.

Emily (4) und Katrin Böttcher aus Posthausen mussten keinen Selbsttest machen, um im Eilenburger Tierpark die Ziegen streicheln zu können. Noch am Wochenende war hierfür erheblich größerer Aufwand nötig. Quelle: Wolfgang Sens

Im Natursportbad Bad Düben geht die Saison erst richtig los

Erleichterung herrscht auch beim Heide Spa in Bad Düben. Mit Wellnessbereich, Hotel, Restaurant und Natursportbad hat der Wegfall der Testpflicht Auswirkungen auf viele Bereiche. „Für unsere Gäste wird es jetzt natürlich um einiges einfacher“, freut sich die Marketing-Bereichsleiterin Susann Schmieder, die empfiehlt, sich vor einem Besuch tagesaktuell auf der Homepage über die Regelungen für die einzelnen Bereiche zu informieren. Auch wenn die Testangebote vor Ort gut angenommen wurden, ist Schmieder überzeugt, dass es jetzt noch einmal einen Gästeschub geben werde. Die Freibadsaison gehe ja erst richtig los.

Landratsamt will bedarfsgerecht reagieren

Und was passiert mit den Testzentren? Das Landratsamt Nordsachsen klärt auf. „Die Entwicklung im Landkreis ist erfreulich. Wir werden bedarfsgerecht reagieren und die Sache beobachten. Selbstverständlich werden wir nicht sofort alle Testzentren schließen. Wir wollen aber auch keine Testzentren unnötig in Betrieb halten, wenn diese nicht mehr gebraucht werden“, sagte Sprecher Thomas Seidler.

