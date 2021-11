Nordsachsen

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Nordsachsen liegt laut Robert-Koch-Institut am Montag bei 1321,9. Gemäß der neuen sächsischen Corona-Notfall-Verordnung gilt somit ab Dienstag von 22 und 6 Uhr eine Ausgangssperre für nicht geimpfte oder genesene Personen.

Wer darf noch raus?

Wie das Landratsamt mitteilte, ist laut der Verordnung des Freistaates das Verlassen der Unterkunft in dieser Zeit nur aus den folgenden triftigen Gründen zulässig:

Abwendung einer Gefahr für Leib, Leben, Kindeswohl und Eigentum;

Jagd zur Prävention der Afrikanischen Schweinepest;

Ausübung beruflicher, hochschulischer oder schulischer Tätigkeiten und kommunalpolitischer Funktionen;

Wahrnehmung des notwendigen Lieferverkehrs, einschließlich Brief- und Versandhandel;

Fahrten von Feuerwehr-, Polizei-, Rettungs- oder Katastrophenschutzkräften zum jeweiligen Stützpunkt oder Einsatzort;

Besuch von Ehe- und Lebenspartnern sowie von Partnern von Lebensgemeinschaften, hilfsbedürftigen Menschen, Kranken oder Menschen mit Einschränkungen und die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts im jeweiligen privaten Bereich sowie Besuche im Sinne des Paragraphen 16 (Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens);

Inanspruchnahme medizinischer, psychosozialer und veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen sowie der Besuch Angehöriger der Heil- und Gesundheitsberufe, soweit dies medizinisch erforderlich ist oder im Rahmen einer erforderlichen seelsorgerischen Betreuung;

Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen;

Begleitung Sterbender im engsten Familienkreis;

unabdingbare Handlungen zur Versorgung von Tieren

2610 Neuinfektionen binnen einer Woche

Wird der Schwellenwert 1000 an drei aufeinanderfolgenden Tagen wieder unterschritten, gilt die Ausgangssperre ab dem nächsten Tag nicht mehr. Im Freistaat Sachsen verzeichnet das Robert-Koch-Institut am Montag insgesamt sieben Landkreise mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 1000, bundesweit sind es 22 Landkreise.

Konkret bedeutet die Inzidenzzahl von 1321,9, dass in Nordsachsen 2610 Corona-Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen registriert wurden. Berechnungsgrundlage der Inzidenz ist die Einwohnerzahl von 197 444 in Nordsachsen.

Von LVZ