Inzidenzwert im Landkreis Nordsachsen liegt bei 207,3

Nordsachsen

Der Inzidenzwert im Landkreis Nordsachsen ist weiter gefallen, bleibt aber nach wie vor über 200. Der Landkreis hat damit am 24. März den fünften Tag in Folge den Inzidenzwert 200 überschritten. Die noch bis 31. März gültige Rechtsverordnung des Freistaates schreibt für diesen Fall vor, dass Versammlungen unter freiem Himmel mit 1,5 Metern Mindestabstand und medizinischem Mund-Nasen-Schutz auf maximal 200 Teilnehmer zu begrenzen sind, informiert das Landratsamt. Im Einzelfall seien Ausnahmen möglich, wenn das aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Konkret lag der Inzidenzwert am Mittwoch bei 207,3 – nach 222,5 am Tag zuvor. Dabei wurden nach Angaben des Landratsamtes binnen eines Tages – von Dienstag zu Mittwoch – 77 Neuinfektionen gezählt. Seit März vergangenen Jahres wurden damit in Nordsachsen 10 380 Corona-Fälle registriert. Von den Betroffenen galten am Mittwoch noch 904 Personen als aktuell Corona-positiv. In einer vom Amt angeordneten Quarantäne befinden sich im 197 000-Einwohner-Landkreis Nordsachsen derzeit 2186 Personen. Die Zahl der Todesfälle stieg um einen auf 316.

Laut Sozialministerium wurden im Landkreis Nordsachsen bisher 16 085 Erst- und 9701 Zweitimpfungen (Stand: 23. März) durchgeführt.

Corona-Fälle regional

Region Delitzsch: Corona-Fälle aktuell: 248, Quarantäne aktuell: 617, Todesfälle: 47

Region Eilenburg: Corona-Fälle aktuell: 354, Quarantäne aktuell: 847, Todesfälle: 62

Region Oschatz: Corona-Fälle aktuell: 78, Quarantäne aktuell: 180, Todesfälle: 110

Region Torgau: Corona-Fälle aktuell: 104, Quarantäne aktuell: 241, Todesfälle: 78

Stadt Schkeuditz: Corona-Fälle aktuell: 30, Quarantäne aktuell: 57, Todesfälle: 11

Stadt Taucha: Corona-Fälle aktuell: 88, Quarantäne aktuell: 244, Todesfälle: 8

2 Corona-Fälle sind regional noch nicht zugeordnet.

Neuinfektionen im Landkreis

Das sind die Neuinfektionen pro Stadt beziehungsweise Gemeinde innerhalb der letzten sieben Tage (Stand: 23. März):

Arzberg: 4

Bad Düben: 32

Beilrode: 12

Belgern-Schildau: 8

Cavertitz: 0

Dahlen: 10

Delitzsch: 52

Doberschütz: 8

Dommitzsch: 1

Dreiheide: 3

Eilenburg: 76

Elsnig: 2

Jesewitz: 24

Krostitz: 16

Laußig: 18

Liebschützberg: 2

Löbnitz: 50

Mockrehna: 19

Mügeln: 9

Naundorf: 0

Oschatz: 15

Rackwitz: 15

Schkeuditz: 11

Schönwölkau: 8

Taucha: 42

Torgau: 26

Trossin: 1

Wermsdorf: 16

Wiedemar: 7

Zschepplin: 14

Von lvz