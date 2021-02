Nordsachsen

Der Inzidenzwert für Nordsachsen lag am Donnerstag wieder über 100 – bei nunmehr 142,6. Damit wird es ernst für den Landkreis. Denn überschreitet der Inzidenzwert, also die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage, an fünf aufeinander folgenden Tagen die 100er-Grenze, dann werden die bereits im Landkreis Nordsachsen erfolgten Lockdown-Lockerungen wieder rückgängig gemacht. Der Freitag wäre jener fünfte Tag – ab Samstag wären damit die 15-Kilometer-Beschränkung und die nächtliche Ausgangssperre wieder in Kraft. Das Landratsamt hat für diesen Fall bereits eine Erklärung von Landrat Kai Emanuel angekündigt.

Von Mittwoch zum Donnerstag wurden vom Gesundheitsamt des Landkreises 32 Neuinfektionen registriert. Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle in Nordsachsen stieg auf nun 566. Einschließlich der inzwischen wieder genesenen beziehungsweise nicht mehr infizierten Betroffenen, wurde seit März vergangenen Jahres bei genau 9000 Einwohnern das Virus nachgewiesen. In Nordsachsen leben knapp 200 000 Menschen.

In einer vom Amt angeordneten häuslichen Quarantäne befinden sich 1242 Einwohner, 121 mehr als am Mittwoch.

Corona-Fälle regional

Region Delitzsch: Corona-Fälle aktuell: 83, Quarantäne aktuell: 166, Todesfälle: 46

Region Eilenburg: Corona-Fälle aktuell: 164, Quarantäne aktuell: 431, Todesfälle: 60

Region Oschatz: Corona-Fälle aktuell: 76, Quarantäne aktuell: 139, Todesfälle: 106

Region Torgau: Corona-Fälle aktuell: 153, Quarantäne aktuell: 338, Todesfälle: 69

Stadt Schkeuditz: Corona-Fälle aktuell: 57, Quarantäne aktuell: 92, Todesfälle: 10

Stadt Taucha: Corona-Fälle aktuell: 32, Quarantäne aktuell: 76, Todesfälle: 8

Ein Corona-Fall ist regional noch nicht zugeordnet.

Neuinfektionen im Landkreis

Das sind die Neuinfektionen pro Stadt beziehungsweise Gemeinde innerhalb der letzten sieben Tage (Stand: 24. Februar):

Arzberg: 22

Bad Düben: 20

Beilrode: 18

Belgern-Schildau: 13

Cavertitz: 1

Dahlen: 3

Delitzsch: 34

Doberschütz: 20

Dommitzsch: 11

Dreiheide: 2

Eilenburg: 30

Elsnig: 1

Jesewitz: 4

Krostitz: 0

Laußig: 11

Liebschützberg: 5

Löbnitz: 0

Mockrehna: 12

Mügeln: 8

Naundorf: 4

Oschatz: 0

Rackwitz: 19

Schkeuditz: 40

Schönwölkau: 1

Taucha: 26

Torgau: 18

Trossin: 1

Wermsdorf: 13

Wiedemar: 9

Zschepplin: 9

Von LVZ