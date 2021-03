Inzidenzwert in Nordsachsen sinkt auf 126,4

Nordsachsen

Der Inzidenzwert in Nordsachsen ist gesunken, bleibt aber über 100. Für Donnerstag meldete das Sozialministerium einen Wert von 126,4 – nach 145,6 am Mittwoch und 149,2 am Dienstag. Bleibt der Inzidenzwert auch am Freitag über 100, drohen wieder Schul- und Kita-Schließungen.

Konkret waren am Donnerstag noch 626 Einwohner im Landkreis als aktuell Corona-positiv registriert. Neuinfektionen wurden binnen eines Tages – von Mittwoch zu Donnerstag – 54 gezählt. Seit März vergangenen Jahres wurde bei 9283 Personen in Nordsachsen das Virus nachgewiesen.

Erstimpfungen gab es bisher 11 401, Zweitimpfungen 4520 (Stand: 3. März).

Corona-Fälle regional

Region Delitzsch: Corona-Fälle aktuell: 88, Quarantäne aktuell: 279, Todesfälle: 46

Region Eilenburg: Corona-Fälle aktuell: 223, Quarantäne aktuell: 741, Todesfälle: 60

Region Oschatz: Corona-Fälle aktuell: 63, Quarantäne aktuell: 196, Todesfälle: 109

Region Torgau: Corona-Fälle aktuell: 154, Quarantäne aktuell: 338, Todesfälle: 73

Stadt Schkeuditz: Corona-Fälle aktuell: 63, Quarantäne aktuell: 130, Todesfälle: 10

Stadt Taucha: Corona-Fälle aktuell: 34, Quarantäne aktuell: 81, Todesfälle: 8

Ein Corona-Fall ist regional noch nicht zugeordnet.

Neuinfektionen im Landkreis

Das sind die Neuinfektionen pro Stadt beziehungsweise Gemeinde innerhalb der letzten sieben Tage:

Arzberg: 18

Bad Düben: 12

Beilrode: 16

Belgern-Schildau: 7

Cavertitz: 0

Dahlen: 3

Delitzsch: 24

Doberschütz: 21

Dommitzsch: 3

Dreiheide: 1

Eilenburg: 35

Elsnig: 1

Jesewitz: 2

Krostitz: 4

Laußig: 40

Liebschützberg: 2

Löbnitz: 2

Mockrehna: 13

Mügeln: 3

Naundorf: 2

Oschatz: 11

Rackwitz: 1

Schkeuditz: 28

Schönwölkau: 1

Taucha: 10

Torgau: 18

Trossin: 2

Wermsdorf: 12

Wiedemar: 1

Zschepplin: 3

Von LVZ