Inzidenzwert in Nordsachsen steigt weiter

Der Inzidenzwert für Nordsachsen ist am Wochenende weiter gestiegen. Er lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Sonntag bei 223 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner – im Landkreis leben 197 741 Menschen. Am Samstag lag der Wert noch bei 207,3, am Freitag bei 209,9. Damit wurden nach Angaben des Freistaates seit März vergangenen Jahres insgesamt 10 682 Corona-Fälle gezählt.

Aktuell – also ohne die inzwischen nicht mehr infizierten Betroffenen – sind nach Informationen des Landkreises noch 965 Einwohner beim Gesundheitsamt als Corona-positiv registriert. In einer vom Amt angeordneten häuslichen Quarantäne befanden sich am Wochenende 2070 Einwohner (Stand jeweils Samstag/Sonntag).

Laut Freistaat sind im Landkreis bisher 317 Menschen im Zusammenhang mit Corona verstorben. 16 289 Nordsachsen haben inzwischen eine Erst- und 10 181 die Zweitimpfung erhalten (Stand: 25. März). Auf der Internetseite sachsen.impfterminvergabe.de gibt es jetzt auch eine Übersicht zu freien Impfterminen in den Impfzentren.

Neuinfektionen im Landkreis

Das sind die Neuinfektionen pro Stadt beziehungsweise Gemeinde innerhalb der letzten sieben Tage (Stand: 27. März):

Arzberg: 3

Bad Düben: 23

Beilrode: 12

Belgern-Schildau: 10

Cavertitz: 4

Dahlen: 3

Delitzsch: 52

Doberschütz: 14

Dommitzsch: 1

Dreiheide: 0

Eilenburg: 42

Elsnig: 1

Jesewitz: 32

Krostitz: 12

Laußig: 21

Liebschützberg: 3

Löbnitz: 50

Mockrehna: 5

Mügeln: 8

Naundorf: 1

Oschatz: 29

Rackwitz: 12

Schkeuditz: 54

Schönwölkau: 9

Taucha: 29

Torgau: 23

Trossin: 1

Wermsdorf: 6

Wiedemar: 9

Zschepplin: 21

