Nordsachsen

Es geht weiter abwärts mit den Zahlen und das ist gut so: Der Inzidenzwert im Landkreis Nordsachsen ist erneut gesunken auf nunmehr 151,2. Am Mittwoch lag er laut sächsischem Sozialministerium noch bei 160,3. Insgesamt 950 Einwohner sind laut Landratsamt als aktuell Corona-positiv registriert, das sind 6 mehr als am Donnerstag. Die Gesamtzahl der bisherigen Corona-Fälle seit März vergangenen Jahres – also einschließlich der inzwischen nicht mehr infizierten Betroffenen – liegt nun bei 11 389. Insgesamt 320 Menschen sind verstorben. In Quarantäne befinden sich derzeit 1461 Bürgerinnen und Bürger, das sind 41 weniger als am Mittwoch.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Corona-Fälle regional

Region Delitzsch

Corona-Fälle aktuell: 2

Quarantäne aktuell: 433

Todesfälle: 49

Region Eilenburg

Corona-Fälle aktuell: 299

Quarantäne aktuell: 468

Todesfälle: 64

Region Oschatz

Corona-Fälle aktuell: 121

Quarantäne aktuell: 178

Todesfälle: 110

Region Torgau

Corona-Fälle aktuell: 104

Quarantäne aktuell: 182

Todesfälle: 78

Stadt Schkeuditz

Corona-Fälle aktuell: 73

Quarantäne aktuell: 93

Todesfälle: 11

Stadt Taucha

Corona-Fälle aktuell: 58

Quarantäne aktuell: 97

Todesfälle: 8

27 Corona-Fälle waren gestern regional noch nicht zugeordnet.

Neuinfektionen in Nordsachsen

Das sind die Neuinfektionen pro Stadt beziehungsweise Gemeinde innerhalb der letzten sieben Tage (Stand: 7. April:

Arzberg: 0

Bad Düben:21

Beilrode:5

Belgern-Schildau: 4

Cavertitz: 2

Dahlen: 14

Delitzsch: 73

Doberschütz: 24

Dommitzsch: 2

Dreiheide: 0

Eilenburg: 37

Elsnig: 1

Jesewitz: 14

Krostitz: 10

Laußig: 4

Liebschützberg: 3

Löbnitz: 13

Mockrehna: 3

Mügeln: 9

Naundorf: 1

Oschatz: 18

Rackwitz: 14

Schkeuditz: 14

Schönwölkau: 13

Taucha: 25

Torgau: 19

Trossin: 0

Wermsdorf: 3

Wiedemar: 17

Zschepplin: 7

Von lvz