Irische Musik von den Ludic Loops in Lissa und Löbnitz

Lissa

Eine Geige, eine Bodrahn, Gitarren und eine Bouzouki: Übersichtlich aufgereiht standen die Instrumente, die typisch die irische Folklore repräsentieren, auf der kleinen Bühne in der Alten Pfarre Lissa, während die ersten Gäste am Samstagabend ihre Plätze einnahmen. Wahlweise vor den heißen Sonnenstrahlen geschützt, im luftigen Festzelt oder die letzten Sonnenstrahlen genießend im Freien, füllte sich das idyllische Areal mit musikbegeisterten Zuhörern. Seit langem wieder endlich ein kultureller Höhepunkt.

Zur Galerie Duo Ludic Loops spielte traditionelle irische Musik in der Alten Pfarre Lissa und im Kirchgarten zu Löbnitz.

Den Mut dazu hatte Pfarrer Mathias Taatz, der die Musiker schon vor der Coronakrise Anfang des Jahres eingeladen hatten und nun daran festhielt, den Besuchern einen tollen Musikabend und dem Duo Ludic Loops eine Bühne zu bieten. Traditionelle und ursprünglich irische Musik stand auf dem Programm.

Tolles Spiel an wechselnden Instrumenten

An den Saiteninstrumenten und der Bodrahn musizierte Bernd Lüdtke. Den Gesang bediente Dan Plews aus Northampton, ein waschechter Engländer der zudem auch die Gitarre aufspielen ließ. Mit kraftvoller Stimme und einem bemerkenswerten Gitarrenspiel beeindruckte der Engländer und Lüdke bestach durch sein tolles Spiel an den wechselnden Instrumenten.

Irische Musik aus Jigs und Reels

Stilsichere und traditionelle irische Musik, bestehend aus Jigs und Reels, folgten einander. Die beiden Virtuosen führten gemeinsam durchs Programm, erzählten die Geschichten, die hinter den Liedern stehen. Zumeist ist es einfach das Leben, das die Geschichten schreibt.

Langsam und nach der Pause wichen die heißen Sommertemperaturen und die Techniker rückten die Bühne in ein romantisches Lichtspiel, während die Künstler neben typischen Folklorstücken auch bekannte Songs wie „Boys of Summer“ von Don Henley coverten. Das romantische schottische Liebeslied Lizzie Lindsay improvisierte der Musiker kurzer Hand vor dem Publikum. Beide hatte bereits Freitagabend ebenfalls fast 100 Gäste im Löbnitzer Kirchgarten „Ave von Schönfeldt“ begeistert. An beiden Abenden hielt die Kultur wieder Einzug in die Gemeinden mit durchweg positiver Resonanz.

Von Anke Herold