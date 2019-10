Ist Delitzsch bereit für noch mehr Einwohner?

Delitzsch

Am Ende könnten es knapp 2000 neue Einwohner werden, wenn Delitzsch weiter so wächst. Auf dem Areal der einstigen Zuckerfabrik soll das Rubach-Viertel entstehen, in der Schkeuditzer Straße und in der Halleschen Straße sind neue Häuschen vorgesehen, die alte Stadtgärtnerei wird eine neue Siedlung und es gibt noch ein paar andere kleinere und größere Ecken für neue Eigenheime. Neue Häuser bringen neue Einwohner, oft mit Kindern und damit neue Herausforderungen an Kita-, Schul- sowie Einkaufsmöglichkeiten und einigen Aspekten mehr. Ist die Stadt dafür bereit?

Neue Siedlungen entstehen

Bei den bisherigen Berechnungen ist die erst wenige Wochen alte Entwicklung auf dem Gelände des einstigen Biomassekraftwerks noch nicht bedacht. An der Schkeuditzer Straße werden in der künftigen „Schulze-Delitzsch-Siedlung“ 35 Einfamilien- und Doppelhäuser sowie elf Reihenhäuser errichtet. An der Halleschen Straße werden mehr als 100 Grundstücke als „Ehrenberg-Siedlung“ entstehen. Doch schon bei den etwa 900 erwarteten neuen Bewohnern der neuen Baugebiete wie dem an der Schkeuditzer Straße ergibt sich nach aktuellen Prognosen der Verwaltung für den Zeitraum 2021/22 ein Mehrbedarf an 35 Krippen- und 23 Kita-Plätzen. Es ist ein Mehrbedarf, den man gedeckelt bekommt, so Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos). Immerhin gestaltet sich die Kita-Landschaft in Delitzsch gerade um, entsteht ein großer Zentralhort für 300 Kinder in der einstigen West-Schule und damit werden in den Kindergärten wiederum Plätze frei, wenngleich es wegen der Betreuungsschlüssel natürlich nicht gleich 300, sondern weniger Plätze sind. Auch die weitere Infrastruktur vor allem rund um die aufstrebende Richard-Wagner-Straße ist planungstechnisch schon auf Zuzug ausgerichtet. Der Lidl-Markt in der Richard-Wagner-Straße soll beispielsweise erweitert und modernisiert werden.

Auch an der Schkeuditzer Straße laufen die Vorbereitungen für neue Wohnbebauung. Quelle: Wolfgang Sens

Nun aber haben die Stadträte vor wenigen Tagen den Weg für eine weitere neue Wohnsiedlung frei gemacht. Das Gelände von früherer Zuckerfabrik und Biokraftwerk wird damit komplett umgestaltet. Das Zukunftsbild des Investors geht von mehr als 300 Grundstücken und über 1000 Menschen aus, die hauptsächlich in Einzel- und Reihenhäusern leben werden. Der Investor plant den Komplettabbruch der vorhandenen Baulichkeiten und die Beräumung des Geländes, was nach Jahren endlich die Lösung und Beseitigung des umstrittenen Aschebergs bedeutet. In etwa zwei Jahren könnten die ersten Grundstücke verkauft werden. 1000 bis 1100 neue Bewohner? Klingt auf dem Papier erstmal viel, doch auch dafür sieht sich die Stadt in der Praxis gewappnet. Denn diese Neu-Delizscher und ihre eventuellen weiteren Familiengründungen kommen ja nicht alle auf einmal, betont Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) – das gelte für alle genannten neuen Wohngebiete. Einen weiteren Aspekt verrät unabhängig von Stadtprognosen jedermann auch der Blick in statistische Entwicklungen der vergangenen Jahre: Ins klassische Familiengründungsalter kommen nun übrigens auch jene geburtenschwachen Jahrgänge nach der Wende, Prognosen nach also wird es nicht übermäßig viele neue Erdenbürger aus diesen Jahrgängen zu erwarten geben.

Von Christine Jacob