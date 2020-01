Jahreswechsel-Pause im Delitzscher Bauboom

Delitzsch

Ruhe, bevor der Delitzscher Bauboom wieder loslegt: Auch Kränen über verschiedenen Delitzscher Baustellen machten zum Jahreswechsel Pause.

Am Wasserturm, dem Wahrzeichen des Delitzscher Südens, steht das spitzzulaufende Dach bereits seit Dezember auf der aufgeräumten Baustelle am Boden. Inzwischen ist der Wasserbehälter abgetragen und das Material abtransportiert. Aber auch der gesamte Turmkopf, wo die Einrüstung mit roten Netzen umhüllt ist, wartet noch darauf abgetragen zu werden. Er wird aber später wieder nach dem neuen Stand der Anforderungen aufgebaut. Das Industriedenkmal wird vom Immobilienunternehmen ImmVest Wolf zum Hotelkomplex gemacht. Bis April soll noch der Abbruch am 44 Meter hohe technische Denkmal laufen. Es wird in einen Hotelkomplex integriert. Dieser soll 64 Apartments, Spa-Bereich und ein Turmrestaurant mit Aussichtsterrassen in 28 Metern Höhe aufweisen.

An der Karlstraßeist der Rohbau der Wohnanlage der Wohnungsbaugesellschaft Delitzsch (WGD) inzwischen aus der Kelleretage, wo sich auch eine Tiefgarage befinden wird, bis ins Erdgeschoss gewachsen.Die WGD baut einen Komplex mit 20 Wohnungen. Das zirka 2000 Quadratmeter große Gelände bekam sie von der Stadt per Erbbaurecht übertragen. Anfang des vorigen Jahres war dort noch ein wenig befestigter Parkplatz. Noch früher standen dort die alten Gebäude des Delitzscher Betriebshofes.

Beim Generationenwohnen mit Arztpraxen an der Beerendorfer Straße verharrt der Kran zum Jahreswechsel über einem Bau, der nun schon in das zweite Geschoss gewachsen ist. Dieses Projekt unter dem Namen „Wohnpalais Beerendorf“ wurde ebenfalls im Auftrag von ImmVest Wolf geplant, es entsteht anstelle einer leerstehenden Verkaufshalle aus DDR-Zeiten, die abgerissen wurde. Das neue Gebäude soll Platz für fünf Arztpraxen-Einheiten und insgesamt 47 Ein-, Zwei- und Drei-Raum-Wohnungen, mit Flächen von 38 bis 87 Quadratmeter enthalten. Außerdem sehen die bisherigen Pläne auch eine öffentlich zugängliche Cafeteria vor.

Die Villa am WallgrabenNummer 6 wird derzeit unter Regie der Delitzscher Firma AS-Bau rekonstruiert. Lange stand sie leer und verfiel. Dabei hat der „repräsentativ gestaltete Bau in exponierter Lage mit der gründerzeitliche Putzfassade“ seinen Platz auf der Liste der Delitzscher Baudenkmale. Zwei Wohnungen sollen laut Bauplakat entstehen. Es laufen noch die Entkernungsarbeiten. Dach und Giebelteile sind abgetragen. Aber auf dem Grundstück der Villa entsteht ebenfalls ein Neubau. Die Bodenplatte dafür ist bereits betoniert.

An der Leipziger Straße/Holzstraße herrscht ebenfalls Stillstand unterm Kran. Aber dieser drehte sich dort bereits seit einigen Wochen vor dem Jahreswechsel nicht mehr. Deshalb sind die bereits entstandenen Mauern gut abgedeckt, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann. Es müssen noch „Details“ geklärt werden, bevor es weitergeht, heißt es seitens der Bauherrin, der Leipziger Baugenossenschaft Unitas, zu der in Delitzsch bereits 122 Wohnungen gehören. An dieser Stelle sollen zentrumsnah 15 zwischen 38 und 136 Quadratmeter große Wohnungen entstehen.

Von Heike Liesaus