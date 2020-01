Jahreswechsel bringt Delitzsch neue Leerstände

Delitzsch

Die Leerstands-Szenerie in Delitzsch hat sich mit Jahresbeginn ausgeweitet. Es lässt sich fast eine Gedenktour starten: Los geht’s Am Wallgraben. Dort ist die kleine Kneipe in der Nummer 9 dicht.

Während dort nur noch ein leerer Aushang aufs Ende hinweist, waren im“Café am Markt“ Louise und Dieter Glowkadieser Tage mit dem Aufräumen beschäftigt. Am Eingang ein kleines Plakat: „Sehr geehrte Kundschaft! Nach 840 Lebensmonaten, 462 Monaten Eis-Cafe, davon 420 Monate mit über 200 Ausstellungen, schließen wir zum 1. 1. 2020 unser Geschäft“, war darauf zu lesen. „Wir danken allen, die unsere Bemühungen, die Kaffeehauskultur zu erhalten, anerkannt und mitgetragen haben. Wir wünschen allen uns freundlich gesonnenen Menschen alles Gute.“

Das Café der Glowkas am Markt ist geschlossen. Quelle: Wolfgang Sens

Streitbare Wirtin

Café-Inhaberin Louise Glowka hatte durchaus konsequent ihre Vorstellungen von gutem und schlechtem Benehmen an den Gast gebracht. Die Resonanz darauf war nicht immer positiv. „Es waren nicht die kaputten Knochen, nicht unsere über 70 Jahre. Ich wollte es mir nicht länger antun“, so die Gastronomin. Sie will das Lokal nicht als Café weiter vermieten. „Da ruiniert man sich. Das könnten wir eigentlich nicht verantworten“, stellt sie fest.

Alte und neue Leerstände

Auch die Kneipe “Am Wallgraben“ fehlt nicht allein im kulinarischen Bereich, sondern auch kulturell: Hier gab es immer mal wieder Auftritte der verschiedenen Musikformationen. „Die Auftrittsmöglichkeiten für lokale Bands werden damit auch immer weniger“, so Tobias Piechulla von „Die Ölgötzen“.

Der Schaukasten am Eingang ist leer, die Kneipe „Am Wallgraben“ ist zu. . Quelle: Wolfgang Sens

Die Zahl der Einkehrmöglichkeiten am Markt ist reduziert. Doch das russische Restaurant Marjuschka und das Marktrestaurant halten die Stellung. Zum Glück ist auch das ehemalige Kino seit fünf Jahren als Kulturstätte wiederbelebt. Auf der anderen Seite ist die ehemalige Bar Tropical In schon lange zu.

Läden zu Wohnungen

Was aus leerstehenden Geschäften werden kann, ist am Schulze-Delitzsch-Center zu registrieren. Dort sind aus den Ladenflächen im Erdgeschoss Wohnungen geworden.

Auch auf dem Weg durch die Breite Straße kommt weiterer Verlust in den Blick: Das Süßwarengeschäft, Chocolata-Confiserie, wurde ebenfalls zum Jahresbeginn leergeräumt, das Geschäft aufgegeben. Wenige Schritte weiter ist der Gebrauchtwaren-Laden „Mietregal“ dicht.

Im Schulze-Delitzsch-Center sind einige ehemalige Läden im Erdgeschoss zu Wohnungen geworden. Quelle: Wolfgang Sens

Café-Erinnerung

An vergangene Café-Geschichte erinnert weiter vorn in der Eilenburger Straße noch der Schriftzug am Haus an der Ecke Töpfergasse: „Antik-Café“. Diese Bemalung ist schon lange überholt. Der kleine Nahrungsmittelmarkt mit arabischem Hintergrund, der hier eingezogen war, hat sich nicht lange gehalten. Der einst angekündigte vorübergehende Urlaub ist längst überschritten. Die hölzernen leeren Auslagen sind nun auch weg, es liegt nur noch trockenes Laub auf dem Gehweg. Auf einen ebenfalls schon längeren Leerstand macht ein Graffiti an der Wand schräg gegenüber aufmerksam: Auch die Lounge 41 hielt nur wenige Sommer durch.

Immerhin: Die Leerstands-Gedenkrunde in Delitzsch kann jeder noch mit dem Besuch in zig Delitzscher Lokalitäten, die sich nach wie vor über Gäste freuen, abschließen. Das ist längst nicht in jeder Gemeinde im Umland so.

Von Heike Liesaus