Brinnis

Es gibt für die Jungfloriane bei der Freiwilligen Feuerwehr Brinnis viele gute Gründe, dabei zu sein: weil der Papa bei der Feuerwehr ist, weil man schon immer mal gern bei den Feuerwehrmännern zugeschaut hat, weil man so mit Freunden ein gemeinsames Hobby hat, bei dem man jede Menge Spaß haben kann und gleich noch etwas dabei lernt. Jugendwart Steven Friedrich ist jedenfalls stolz auf seine Schützlinge und feierte gemeinsam mit ihnen am Wochenende den fünften Geburtstag der Jugendfeuerwehr Brinnis.

Zur Galerie Die Jungfloriane der Feuerwehr Brinnis haben fünften Geburtstag gefeiert und sich dazu auch befreundete Wehren eingeladen.

Wissbegierige Jungfloriane

„Von Anfang an sind die meisten der zehn Jungen dabei. Wissbegierig und aktiv nehmen sie im 14-tägigen Rhythmus an den Treffen teil und haben bereits die Jugendflamme 1 abgelegt“, ist von Friedrich zu erfahren. Um dieses Abzeichen zu bekommen, müssen die Anwärter gute Kenntnisse in der Gerätetechnik aufweisen, einen Notruf absetzen können, Grundwissen in der ersten Hilfe besitzen, Knoten beherrschen und einen Löschangriff aufbauen können. „Wenn alles klappt, möchten wir in diesem Jahr auch die Jugendflamme 2 ablegen“, schaut der Jugendwart positiv nach vorn. Für ihn hat die Arbeit mit den Kids vor allem das Ziel, die Jungfloriane später auch mal in die aktive Wehr einzugliedern und somit den Austritt der älteren Kameraden zu kompensieren.

Mit befreundeten Wehren gefeiert

Einen ganzen Tag lang wurde nun mit den befreundeten Wehren gefeiert. Am Vormittag kämpften vier Kinder- und Jugendmannschaften sowie acht Männermannschaften im Pokallauf um die beste Zeit. Auf den 60 und 90 Metern hatten bei beiden Wettkämpfen die Gastgeber die Nase vorn. Die Brinniser Männer erkämpften sich in nur 29,5 Sekunden den Sieg und die Kids lagen mit 38,9 Sekunden vorn.

Das beliebte Tankerziehen sorgte am Nachmittag für ausreichend Spaß. Hier zogen fünf Mannschaften ein Löschfahrzeug und die Kameraden aus Wiederitzsch hatten die Nase vorn. Mit der Drehleiter der Delitzscher Wehr blieb auch der Blick von oben nicht verwehrt. Für die Kids des Kindergartens Brinnis hatte Wehrleiter Mike Grunzel als Dankeschön für das kleine Programm am Nachmittag eine Eisüberraschung parat. Auch ein Udo-Lindenberg-Double trat zur Freude der Gäste auf. Mit einem gemütlichen Beisammen und Hits aus der Dose klang der Abend schließlich aus.

Von Anke Herold