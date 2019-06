Delitzsch

26 Mitglieder hat die Jugendfeuerwehr Delitzsch aktuell. Und die sollen nicht nur in der Theorie ausgebildet und so auf den späteren aktiven Dienst im Löschzug vorbereitet werden, sondern auch Praxisluft schnuppern. Daher wurde am vergangenen Wochenende erstmals in Delitzsch ein Berufsfeuerwehrtag durchgeführt.

Dienst wie die Großen

24 Stunden „Dienst“ haben die Kinder und Jugendlichen dafür geschoben, ganz so wie bei einer echten Berufsfeuerwehr. Das heißt Dienstantritt am frühen Morgen, auch wenn es ein Samstag ist, dann eine Einteilung auf die Fahrzeuge, viele Aufgaben des Alltags wie Putzdienst, Essen vorbereiten und mehr. Und dazwischen? Jederzeit ist ein Alarm möglich. Insgesamt zehn Alarmierungen erlebten die Kinder und Jugendlichen in ihren 24 Stunden Dienst. „Es geht vor allem darum, den Kindern die echte Praxis zu vermitteln und ihnen einen Einblick in den echten Alltag bei der Feuerwehr zu geben“, erklärt Jugendwartin Sandy Friedrich.

Es geht nicht nur um fiktive Einsätze

Zur Galerie Am 22. Juni 2019 hat die Jugendfeuerwehr Delitzsch erstmals einen Berufsfeuerwehrtag durchgeführt und dabei verschiedene Szenarien wie Tierrettung, Erste Hilfe, Ölspurbeseitigung und mehr durchgespielt.

Dabei ging es nicht allein um fiktive Brandeinsätze, die man vielleicht gemeinhin noch immer mit dem Stichwort Feuerwehr verbindet und als spektakulär wertet. Es ging vor allem darum, den Nachwuchskräften mal zu zeigen, was in der Realität alles zur Arbeit einer Feuerwehr gehören kann. So ging es zum Beispiel um eine Tierrettung im Stadtpark, die Suche vermisster Personen und deren medizinische Erstversorgung oder um das Beseitigen von Ölspuren, das Leisten von Tragehilfen und das Auspumpen von voll Wasser gelaufener Keller. Kleinere „Brandeinsätze“ bewältigte die 24-Stunden-Mannschaft natürlich schon. Und wie im echten Leben wurde auch die Nachtruhe wegen eines Alarms unterbrochen, wenn auch für einen Fehlalarm. Am Sonntagmorgen blickten die 19 Teilnehmer und ein fast ebenso großes Betreuerteam auf einen anstrengenden, vor allem aber schönen Tag zurück.

Die Feuerwehr Delitzsch ist übrigens keine Berufsfeuerwehr, es handelt sich um eine Freiwillige Feuerwehr – der Aufwand ist dennoch nicht kleiner, fast 330 Einsätze hatte die Ortsfeuerwehr allein im vergangenen Jahr.

Von Christine Jacob