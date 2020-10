Jugendliche sind Spitzen-Dorfaktivisten im Delitzscher Land

Delitzsch

Jugendprojekte setzten sich beim Kleinprojekte-Wettbewerb 2020 im Delitzscher Land an die Spitze. Da gingen nicht allein die 2000 Euro des Jugendsonderpreises an die Pfarrjugend Lissa, die „jungen Geist im alten Garten des Generationenhauses ’Alte Pfarre’“ einziehen lassen will. Auch den mit 3000 Euro dotierten ersten Preis des Wettbewerbs, der unter dem Titel „Dorfaktivesten gesucht“ lief, konnte eine junge Initiative in Empfang nehmen: Die Löbnitzer Jugendkonferenz will das Geld in einen Open-Air-Treff stecken. Die Gemeinde stellt ein ungenutztes Gelände zur Verfügung. Die Jugendlichen wollen es mit geschützten Sitzmöglichkeiten ausstatten. Auch eine Hecke, die Sicht und Geräusch abschirmt, könnte gepflanzt werden. Das Geld soll fürs Material genutzt werden. Ansonsten wollen die Jugendlichen den Treff selbst und mit Unterstützung von örtlichen Handwerksfirmen gestalten.

Quelle und Schmetterlingswiese

2000 Euro gab es für den Heimatverein und den Kinder- und Jugendtreff Dölzig, die sich gemeinsam für die Erhaltung und Umgestaltung des Terrains der Gauchelquelle einsetzen. Der Verein Gemeinsam in Schenkenberg belegte den 3. Platz und bekam 1000 Euro für die Schmetterlingswiese, die er auf einer Ödlandfläche anlegen will.

Brutkästen und Jugendclub

Jeweils 800 Euro erhielten bei der Festveranstaltung in der Bunten Bühne Biesen sieben weitere Projekte. Dazu gehörte Tierisches wie „In Kletzen summt’s und brummt’s“ des Bürgervereins und die Singvogeloffensive im Ortszentrum Glesien „Brutkästen für alle“ des Ortschaftsrates. Auch wenn der Titel „Der Hahn kehrt heim“ der Initiative in Krensitz ebenfalls nach Fauna klingt: Hier geht es um die Erhaltung eines historischen Baudenkmals. 800 Euro Dorfaktivisten-Prämie gingen an den Kultur- und Heimatverein Hohenroda/Mocherwitz für die Heimatstube und an die Löbnitzer Mühlenfreunde für Informationstafeln. Das Projekt “Verweilen und Begegnen in Pönitz“ der dortigen Bürgerinitiative und die „Modernisierung des Jugendclubs Wolteritz“ von der Jugend aus dem Ort und der Umgebung wurden ebenso mit dieser Summe bedacht.

Ausblick auf 2021

Insgesamt hatten sich sogar 21 Initiativen beim Kleinprojekte-Wettbewerb des Vereins Delitzscher Land beworben. Die Entscheidung war der Jury wie immer nicht leicht gefallen. Zur Erinnerung gab es für alle Narzissenzwiebeln und die Option, sich am Wettbewerb 2021 zu beteiligen, der dann voraussichtlich wieder im Mai ausgelobt wird.

Fürs schönere Landleben

Mit den Preisen sollen Ideen unterstützt werden, die das Landleben lebenswerter machen. Das Geld stammt aus dem Leader-Programm, das die Entwicklung des Ländlichen Raums in Europa unterstützt. Im Jahr 2018 wurde der Wettbewerb erstmals ins Leben gerufen.

Nicht allein Vereine und Institutionen können Ideen einreichen. Es müssen mindestens fünf Personen hinter der Dorfaktivisten-Initiative stehen. Wettbewerbs-Punkte gibt es für den Beitrag zur dörflichen Gemeinschaft, zum dauerhaften Engagement, und ebenso wenn die Beteiligung unterschiedlicher Generationen, bürgerschaftliche Eigenverantwortung und interkultureller Austausch angeregt werden.

Von Heike Liesaus