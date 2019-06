Delitzsch

Am Wochenende ist Delitzsch Gastgeber beim Landeswettbewerb des Jugendrotkreuzes (JRK). Am Sonnabend werden 120 Teilnehmer erwartet. Für viele Jugendliche in der Loberstadt gehört das JRK zum alltäglichen Leben. Jeden Montag ab 17 Uhr ist Treffen in der DRK-Zentrale an der Eilenburger Straße. Neue Mitglieder sind willkommen, aber was wird da eigentlich gemacht? „Diesmal gibt es mal nur eine kleine Schürfwunde“, erklärt Carolin Dietze dem Besuch lachend. Sie holt den speziellen Schminkkoffer, dessen Inhalt dazu beiträgt, das Training realistischer zu machen.

Lebenswichtige Kommunikation

Die richtige Wundversorgung ist nur ein Teil, der andere ist Kommunikation, um Hilfe zu holen. Wie ist das „Auffinden einer verletzten Person“ richtig zu melden? Das mag zwar der Klassiker sein, aber beim Üben wird klar, wo Hürden liegen, die sich dann trotz Aufregung umgehen lassen. Carolin Dietze, die alle hier Caro nennen, weist noch einmal darauf hin, dass die Nachfragen der Leitstelle, die den Notruf entgegennimmt, abgewartet werden und nicht sofort wieder aufgelegt werden sollte. Und was ist in diesem Fall eigentlich wichtiger, die Schürfwunde oder die Ohnmacht? Das Letztere natürlich. „Denn die kleine Wunde kann nicht das Leben kosten“, schärft sie den Jugendlichen ein. Also wird die stabile Seitenlage geprobt.

Angst ist zu nehmen

„Wichtig ist es, den Kiddies die Angst zu nehmen, jemanden anzufassen, oder überhaupt etwas zu machen“, stellt Dennis Oehmichen, Kreisjugendleiter beim Jugendrotkreuz in Delitzsch, fest. Klar, dass auch Gekicher aufkommt, als es darum geht, dass man sich mit dem Verletzten, dessen lädierter Ellbogen verbunden wird, unterhalten soll. Über welches Thema denn bitteschön?

Die eine macht hier mit, weil es die Freundin empfohlen hat und sie schon im Schulsanitätsdienst agierte. Der andere ist schon bei der Feuerwehr aktiv. Manchmal ist es auch die Mutter, die ihren Sprössling zum JRK schickt. „Wir hatten eine Flaute aber nun kommen immer mal Jugendliche dazu“, stellt Oehmichen fest.

Parcours im Stadtgebiet

In Delitzsch werden am Sonnabend die Vergleiche in der Altersstufe I und III ausgetragen, messen die Sechs- bis Zwölfjährigen sowie die 17- bis 27-Jährigen ihre Kräfte. Der Wettbewerb mit mehreren Stationen führt auf den Spuren von Genossenschafts-Urvater Hermann Schulze-Delitzsch durch Delitzsch Nord und Mitte.

Von Heike Liesaus