Delitzsch/Eilenburg

Der Job, den Michael Marschall ausübt, könnte auch als Anwalt der Jugendlichen verstanden werden. Denn so beschreibt der Diplomsozialpädagoge den Jugendmigrationsdienst, in dem er seit dem Jahr 2008 tätig ist, selbst. Das Angebot des Diakonischen Werkes Delitzsch-Eilenburg richtet sich grundsätzlich an junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren mit Migrationshintergrund. Marschall vertritt ihre Interessen, hilft im Kontakt mit Ämtern, berät bei Lebens- und Ausbildungsfragen.

„Integration ist eine sehr lange Straße“, sagt Marschall. Zum Teil komme es auf dieser vor, dass plötzlich Felsbrocken auftauchen, die nur gemeinsam zu beseitigen sind oder unüberwindbare Steigungen vor einem auftauchen. Dann ist schon einmal ein Umweg notwendig.

Anzeige

Vertrauen und Kommunikation

Um diesen Weg konsequent gehen zu können, brauche es Vertrauen und eine langfristige Bindung. Wenn junge Menschen in Deutschland ankommen, komme es beispielsweise vor, dass sie zunächst falsche Informationen haben, erklärt Marschall. „Sie sagen dann: ,Ich habe das und jenes gehört. Ist das wirklich so?’ Ihre ersten Kontakte seien meist Menschen aus dem eigenen Sprachraum, die zum Teil nur das weitergeben, was sie selbst gerne hören würden. Mit der Realität habe dies teilweise wenig zu tun, erklärt der Sozialpädagoge. Er müsse sie dann erst einmal über die tatsächliche Situation aufklären.

In Delitzsch, wo Marschall sein Hauptbüro in der Schloßstraße 4 hat, arbeitet er pro Jahr mit etwa zehn Jugendlichen zusammen. In seinem Wirkungskreis, der unter anderem bis nach Bad Düben und Eilenburg reicht, sind es jährlich etwa 25 Menschen. Einige Familien kommen zwei bis drei Mal pro Woche zu ihm, sagt Marschall. Gerade in Zeiten von Corona sei er eine wichtige Anlaufstelle, damit seine Klienten weiter mit Behörden in Verbindung bleiben könnten. Durch reduzierte oder wegfallende persönliche Sprechstunden falle es den Menschen schwerer, in Kontakt zu treten. In Delitzsch arbeite er eng mit der Flüchtlings- und Jugendsozialarbeit sowie die Jugendberatung und den Schulsozialarbeitern, mit dem Verein Interkultur Delitzsch und dem allgemeinen Migrationsdienst des Landkreises Nordsachsen zusammen.

Kontakt zu Behörden

„Man weiß“, sagt Marschall, dass erst die dritte Generation wirklich in Deutschland angekommen sei. Aktuell kommen weniger Menschen mit Migrationshintergrund in den Landkreis. Die Zahlen befinden sich auf dem Niveau von vor zehn Jahren, ordnet Marschall ein. Das bestätigt die aktuelle Statistik des Landratsamtes. Demnach seien im laufenden Jahr, mit Stand 31. August, insgesamt 125 Personen nach Nordsachsen gekommen, gut 100 weniger als im Vorjahr. Sie kommen größtenteils aus Nigeria, Syrien, Kamerun, Georgien, Venezuela, Myanmar, Libyen und Tunesien.

Von 147 Personen im Jahr 2012 über 463 Menschen 2014 wurde die höchste Zuwanderung im Jahr 2015 mit 1620 Personen erreicht. Nach 2016 mit 715 Menschen nahm die Zahl bis zur heutigen Marke kontinuierlich ab. Insgesamt lebten laut Landkreis Ende August dieses Jahres 8656 Ausländer in Nordsachsen. Darunter unter anderem Asylbewerber und Geduldete, Visa-Antragssteller und EU-Bürger. Letztere machen mit 4348 Personen den größten Anteil aus.

Lesen Sie auch

Mehr Personal notwendig

Seit Gründung des Jugendmigrationsdienstes habe sich die Arbeit stark verändert, sagt Marschall. Seien es 2008 und in den Folgejahren vermehrt Spätaussiedler gewesen, denen er zur Seite stand, sind es seit 2014 vor allem Flüchtlingsfamilien und unbegleitete Minderjährige. Sie können Marschall fast jederzeit erreichen. Immer dienstags ist er von 14 bis 17 Uhr in Delitzsch. Da sind Beratungen ohne Termin möglich.

Generell müsste es mehr Personal in dem Bereich geben, sagt Marschall. Vor allem Menschen, die ebenfalls einen Migrationshintergrund haben, müssten nach seiner Ansicht darin arbeiten. Denn als aus Deutschland stammender Berater kenne er beispielsweise nur einen Bruchteil der Mentalitäten, die sich teils deutlich unterscheiden.

Von Mathias Schönknecht