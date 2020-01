Delitzsch

Das Jahr 2019 hatte „viele Highlights aber auch Tiefpunkte“ für das erste Jugendparlament der Stadt Delitzsch zu bieten. Dieses Resümee ziehen die engagierten Jugendlichen in einer Mitteilung. Auch die Tiefpunkte hätten dazu ermutigt, positiv und voller Tatendrang ins Jahr 2020 zu blicken.

Neue Möglichkeiten in Delitzscher Ortsteil

Das Jugendparlament war 2019 bei zahlreichen Veranstaltungen wie dem Stadtfest oder auch Delitzsch Beach(t) vertreten. „Einer der größten Erfolge für uns war der Bau einer Tischtennisplatte im Ortsteil Brodau und die Schultour an den Delitzscher Oberschulen und dem Gymnasium“, ziehen die Jugendlichen Bilanz. Bei der Schultour sei es jedes Mal zu einem tollen Austausch zwischen den Jugendlichen gekommen, der in neuen Ideen und Anregungen mündete. So habe das Jugendparlament einen Antrag zur Information zum weiteren Verfahren mit den alten Garagen auf dem Schulhof des Gymnasiums Christian-Gottfried-Ehrenberg gestellt. Zudem sorgt sich das Jugendparlament um die Behebung der Mängel an der Artur-Becker-Oberschule, um eine angenehme Lernatmosphäre zu ermöglichen. Ziel auch 2020 sei es, weiterhin die Interessen aller Kinder und Jugendlichen in Delitzsch wirksam zu vertreten. „Wir wollen Delitzsch zu einem Ort machen, in dem Kids und Teens gerne leben“, so das Jugendparlament.

