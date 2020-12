Jugendtreff in Reibitz brennt ab – Brandstiftung?

Reibitz

Feueralarm in Reibitz (Gemeinde Löbnitz): Am Mittwochabend gegen 19 Uhr stand dort ein Treff von Jugendlichen in Flammen. Wie die Polizei mitteilte, werde wegen Verdachts einer Brandstiftung ermittelt. Ein Brandursachenermittler sollte noch am Donnerstag den Brandort unter die Lupe nehmen.

Lichterloh in Flammen

Die Laube an der Nordstraße in Höhe der Bushaltestelle brannte lichterloh, als die Gemeindefeuerwehr eintraf. Sofort ging ein Trupp unter Atemgerät mit C-Rohr zur Menschenrettung und Brandbekämpfung vor. Es war zuerst nicht auszuschließen, dass sich noch Menschen in dem kleinen Gebäude aufhalten. Doch das bestätigte sich nicht, so dass sich die Kräfte schließlich auf die Brandbekämpfung konzentrieren konnten. Viel zu retten war jedoch nicht mehr. Nachdem das Feuer unter Kontrolle gebracht war, gab es eine aufwendige Restablöschung, für die auch die Wärmebildkamera der Feuerwehr Delitzsch genutzt wurde. Die örtlich zuständige Feuerwehr Reibitz übernahm die Brandwache. Alle weiteren Kräfte aus der Gemeinde und Delitzsch, die mit mehreren Fahrzeugen ebenso wie Polizei und Rettungsdienst angerückt waren, konnten gegen 20.30 Uhr zu ihren Standorten zurückkehren.

Private Initiative der Jugendlichen

„Die Laube war in privater Initiative der Jugendlichen, aber mit Wissen und Einverständnis der Gemeinde sowie unter Beobachtung und Begleitung des Eigentümers als Treff genutzt worden“, erklärte der Löbnitzer Bürgermeister Detlef Hoffmann ( CDU).

