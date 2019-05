Delitzsch

„Mit der heutigen Jugendweihe endet für Euch, liebe Jugendliche, die durchaus schon recht geile Kinderzeit,“ führte Heiko Wittig als Vorsitzender des Soziokulturellen Zentrums (SKZ) in Delitzsch zur Feierstunde der Jugendweihe am Samstagvormittag im Bürgerhaus ein.

Nordlichter zeigen buntes Programm

201 Jugendweihlinge aus allen Delitzscher Schulen und der Krostitzer Oberschule füllten den Saal in zwei Veranstaltungen. Der Jugendweiheverband hatte nach stetig gewachsener Nachfrage der Veranstaltung des SKZ erstmals keine eigene Veranstaltung in Delitzsch durchgeführt.

Parallel zum großen Schritt ins Leben der Erwachsenen füllten die Delitzscher Nordlichter ein buntes Programm mit einem originalen chinesischen Drachen und zahlreichen Tanz- und Gesangseinlagen.

Redner spricht über Rebellion

Redner Heiko Wittig rückte das Wort „Rebellion“ in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. So sei dieses Wort „oft mit kriegerischen Auseinandersetzungen in Zusammenhang gebracht. Aber ohne Rebellen gibt es keine Entwicklung. Uneingeschränkt die bekannteste Rebellion ist zweifellos die friedliche Revolution 1989 in der DDR,“ führte er fort.

