Jugendweihen in Nordsachsen starten mit Corona-Verspätung

Eilenburg

Anfang September starteten die ersten Jugendweihe-Feierstunden in Nordsachsen – und damit erheblich später als in anderen Jahren. Grund waren die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie im Frühjahr – Feiern waren damals nicht möglich. 260 Jugendliche in Torgau, Beilrode und Schildau nahmen nunmehr an den ersten Veranstaltungen in diesem Jahr teil, informierte der Sächsische Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe. Weitere gibt es in den nächsten Tagen und Monaten.

Sächsischer Verband zufrieden

Mit der bisherigen Teilnehmer-Bilanz ist Regionalkoordinator Maik Scheffler, Ansprechpartner für Nordsachsen, recht zufrieden. „Wir haben eine leichte Storno-Rate, die tatsächlich aber sehr gering ausgefallen ist. Sie können davon ausgehen, dass wir vielleicht pro Klasse ein bis zwei Teilnehmer verloren haben, entweder aus zeitlichen Gründen, weil sie generell etwas anderes machen oder weil die Jugendweihe dann einfach privat schon gefeiert haben. Aber ansonsten hat der Großteil tatsächlich teilgenommen.“

Anzeige

Corona-Maßnahmen bei den Feierstunden

Beeinträchtigt waren die Feierlichkeiten natürlich durch die Corona-Bestimmungen. So musste laut Regionalkoordinator Scheffler die Gästeanzahl reduziert werden, aufgrund der Schutzverordnungen und Hygienebestimmungen. „Ursprünglich sind viel mehr Gäste geplant gewesen und dann mussten wir natürlich reduzieren, sodass die Abstandsregeln eingehalten werden konnten. Jeder muss sich bei uns vorher registrieren, damit wir eine lückenlose Nachvollziehbarkeit haben, falls es eine Infektion gibt.“

Weitere LVZ+ Artikel

Corona sorgte für zahlreiche Ausfälle

Nicht nur bei der feierlichen Jugendweihe selbst, sondern bereits davor waren die Auswirkungen der Pandemie zu spüren, wie Scheffler berichtet. „Schlimm war, dass alle Kurse, die in geschlossenen Räumen stattfinden, nicht gemacht werden konnten. Wir konnten ausschließlich die Knicke-Kurse noch durchführen, weil die vor Corona gewesen sind. Die machen wir immer als erstes, Knicke- und Cocktail-Kurse.“ Auch die Fahrten nach Paris und in das Konzentrationslager Buchenwald, die normalerweise ein fester Bestandteil des Programmes seien, hätten nicht stattfinden können. Ernüchtert fasst der Regionalkoordinator zusammen: „Unsere Jugendlichen 2020 mussten ungefähr auf 70 Prozent der Jugendarbeitsangebote leider verzichten.“

Der Verein bietet im Zeitraum von 18 Monaten Kurse zu vielen verschiedenen Themen an, unter anderem Kommunikation, Tanzen und auch Cocktails mixen. „Also alles das, was man eigentlich jetzt in dieser Phase als Jugendlicher braucht“, fasst Maik Scheffler zusammen. „In normalen Zeiten haben wir ein Auftaktcamp, verschiedene Workshops, machen also ganz viel in der Jugendarbeit mit den Jugendlichen. Und dann kommt natürlich die eigentliche Feierstunde, die wir gemeinsam planen und dann durchführen.“

Soziokulturelles Zentrum Delitzsch zuversichtlich

Im Altkreis Delitzsch veranstaltet nicht der Sächsische Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe die Feierlichkeiten, sondern das Soziokulturelle Zentrum Delitzsch. „Das können wir auch selber machen“, schlussfolgert Heiko Wittig, Vorstandsmitglied des SKZ. Seitdem laufen die Jugendweihen unter dem Motto Delitzscher für Delitzsch. „Wir wollten die Delitzscher Firmen einbinden und wollten, dass die Gebühren für die Feierstunden bei den Delitzscher Vereinen ankommen und nicht zum Jugendweiheverband nach Dresden fließen. Die Qualität unserer Feierstunden hat sich schnell herumgesprochen und wir haben so viel Zuspruch in den letzten Jahren bekommen, dass sich nahezu alle Eltern aus dem Altkreis Delitzsch bei uns angemeldet haben.“

Heiko Wittig spricht zur Feierstunde der Jugendweihe des SKZ im Mai 2019 Quelle: Alexander Prautzsch

So feiert Delitzsch am Samstag

Die Jugendweihe-Feierstunden in Delitzsch finden Sonnabend, dem 19. September, und am 10. Oktober statt. Über das Hygienekonzept des SKZ berichtet Heiko Wittig: „Da die Eintrittskarten personalisiert sind und somit ein Nachverfolgungskonzept vorhanden ist, dürfen wir das Bürgerhaus auch voll bestuhlen. Der Mund- und Nasenschutz ist bis zum Platz und auch in den Gängen zu tragen. Und wir haben auch ein leicht abgespecktes Programm.“ Statt größerer Tanzgruppen würden dieses Mal nur wenige Künstler der Nord-Lichter auftreten. Diese müssten zudem sechs Meter Abstand zur ersten Reihe der Zuschauer einhalten. Am Ende resümiert Wittig: „Trotz der leichten Programmänderungen sind wir froh, dass wir die Feierstunden überhaupt durchführen können.“

Jugendweihen im Landkreis Nordsachsen 05.09.2020:

12.09.2020:

19.09.2020:

26.09.2020: 10.10.2020:





Schwacher Jahrgang

Laut dem Vorstand zählte das SKZ dieses Jahr weniger Teilnehmer bei den Jugendweihe-Feiern als sonst. Das läge aber nicht an Corona, sondern an den schwachen Jahrgängen. „Wir haben ja bloß vier Klassen in diesem Jahrgang am Gymnasium, sonst haben wir immer fünf oder sechs. Der Jahrgang ist etwas dünn, aber das gefällt uns trotzdem gut, weil wir haben dann nicht ganz so viele Gäste im Bürgerhaus.“ Normalerweise sei das Haus immer mit über 300 Leuten belegt, dieses Mal seien es nur circa 250 Gäste.

Von Tobias Wagner