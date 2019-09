Julia Gottschlich verlässt den Tiergarten Delitzsch

Delitzsch

Es sind große Fußstapfen, hinterlassen von einer zierlichen Person und einnehmenden Persönlichkeit: Delitzsch braucht eine neue Tiergartenleitung. Julia Gottschlich, die die Einrichtung seit 2013 geleitet und immer erfolgreicher gemacht hat, verlässt den Tiergarten Delitzsch auf eigenen Wunsch und hat vor wenigen Tagen ihre Kündigung eingereicht.

Neue Aufgabe in Norddeutschland

Den Schritt hat sich die heute 36-Jährige nicht leicht gemacht. Doch er ist nur logisch, die nächste Stufe auf der verdienten Karriereleiter für die junge Frau. Julia Gottschlich wird künftig in einem größeren Zoo in Norddeutschland eine leitende Position übernehmen. Julia Gottschlich hatte bereits viel Erfahrung, als sie den Tiergarten in Delitzsch übernahm. Nach dem Abitur war sie nach Neuseeland gegangen und arbeitete dort für das Naturschutzministerium als Ranger. Aus eigentlich nur drei Monaten wurden drei Jahre Zoologiestudium an der Otago Universität. Danach folgte das Masterstudium in den Niederlanden. Dieses beinhaltete 2008 auch eine Projektarbeit im Naturpark Dübender Heide. Darin erarbeitete die Zoologin einen Managementplan für den Heidebiber und war damit zum ersten Mal in dieser Region tätig. Dann ging sie in die zoologische Leitung des Weltvogelparks Walsrode, wo sie bis zu ihrem Wechsel nach Delitzsch arbeitete.

Delitzscher Tiergarten erfolgreich gemacht

Tiergartenleiterin Julia Gottschlich hat wie auch Hans-Dieter Hohmann (Tiergartenleiter von 1991-2007) stets die Linie „Mit dem Tier auf Du und Du“ verfolgt. Quelle: Wolfgang Sens

Unter Julia Gottschlichs Führung und mit ihrer Handschrift ist der Tiergarten Delitzsch immer beliebter geworden, strich er immer wieder neue Besucherrekorde ein. 2018 besuchten 76 312 Menschen die Freizeiteinrichtung. Das waren noch einmal rund 3000 mehr als 2017, als der Tiergarten erstmals mehr als 70 000 Gäste verzeichnete. Und auch das Jahr 2019 steuert dem Vernehmen nach bereits auf einen neuen Besucherrekord zu. 2013 waren es gerade einmal 39 000 Gäste. Übernommen hatte die damals erst 30-jährige Zoologin den Tiergarten im Sommer 2013 just als er sich in seiner wohl schwersten Krise befand und wegen eines harten Sparkonzepts sogar Tiere abgeschafft werden mussten, die vorhergehende Leiterin gefrustet das Handtuch geworfen hatte. Der Tierbestand des Delitzscher Tiergartens umfasst heute aber wieder etwa 80 Arten mit 500 Individuen, die auf einer Fläche von 4,5 Hektar betreut werden. Julia Gottschlich war und ist so beliebt in ihrem Team, dass man gemeinsam den Tiergarten weiterentwickeln konnte. Unter ihrer konzeptionellen Leitung wurden Gehege erneuert und neu errichtet, Tierarten tiergerecht und trotzdem für Menschen ansprechend untergebracht, die Grünanlagen optimiert, an internationalen Austauschprogrammen teilgenommen. Es sind neue Attraktionen entstanden – spätestens 2020 ziehen Geparden im Tiergarten Delitzsch ein, zu verdanken ist es Julia Gottschlich.

Unterstützung für Delitzsch

Julia Gottschlich unterstützt die Stadt Delitzsch noch bei der Suche nach einem Nachfolger. Die Ausschreibung wird kurzfristig online auf www.delitzsch.de und im Amtsblatt der Stadt Delitzsch veröffentlicht.

Von Christine Jacob