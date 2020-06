Delitzsch

„Ja“. In dem entscheidenden Punkt sind sich Maxi Bergner, Sebastian Sörgel und Clemens Fritsche einig. Alle drei können sich vorstellen, in Delitzsch als Arzt zu arbeiten – teilweise ist es bereits gelebte Praxis. Genau mit diesem Ziel haben die Universitäten Leipzig und Halle-Wittenberg jetzt ein gemeinsames Lehrkonzept gestartet.

Praxis, die sich lohnt

Das Projekt „MiLaMed“ – die für den einfacheren Gebrauch gekürzte Variante von „Mitteldeutsches Konzept zur longitudinalen Integration landärztlicher Ausbildungsinhalte und Erfahrungen in das Medizinstudium“ – soll Medizinstudenten bereits während des Studiums dafür begeistern, ihren Beruf später in einer der Kleinstädte und ländlich geprägten Regionen Sachsens und Sachsen-Anhalts auszuüben, wo ärztlicher Nachwuchs händeringend gesucht wird. 95 Hausärzte, 81 Fachärzte und 20 Kliniken haben sich in Nordsachsen, Vogtlandkreis, Anhalt-Bitterfeld und Mansfeld-Südharz zu einem Verbund zusammengeschlossen.

Weswegen Nordsachsen als Modellregion? Auf Nordsachsen als Modellregion sei die Wahl aus mehreren Gründen gefallen, sagt Projektleiter Tobias Deutsch. Im Landkreis bestehe Versorgungsbedarf, außerdem liege er nah an der Universität. So könnten auch Unterschiede mit dem weiter entfernten Vogtlandkreis festgestellt werden, der zweiten sächsischen Modellregion.

Eine von ihnen ist die Delitzscher Ärztin Angelika Raschpichler. Sie selbst ist einen ähnlichen Weg gegangen, mit dem Unterschied, dass er keine Abkürzung als Namen trug. Als junge Ärztin musste die Delitzscherin vertretungsweise eine Praxis in der Nachbargemeinde Löbnitz übernehmen. Wenn Raschpichler jetzt sagt, „ja, es macht viel Mühe, es gibt einem aber auch viel zurück“, glaubt man ihr das.

Überzeugende Argumente

Besonders begeistert zeigt sich die Medizinerin, die auch vor MiLaMed als Lehrärztin der Uni Leipzig tätig war, von der Wissbegier ihrer aktuell drei Studierenden. „Sie wollen über den Tellerrand hinausschauen“, sagt Raschpichler, nehmen dafür auch weitere Wege auf sich.

Nun könnte man sagen, wer es sich vorstellen kann, auf dem flachen Land zu arbeiten, der muss nicht erst davon überzeugt werden. Doch für diesen Ansatz liefert die Praxis von Angelika Raschpichler gleich den Gegenbeweis mit. Maxi Bergner, die aktuell freiwillig in der Praxis aushilft, hatte nicht vor, in der Allgemeinmedizin zu arbeiten, erklärt die 24-Jährige. Studienkollegen hatten ihr von der Bürokratie, dem Stress, aber auch von Langeweile in Landarztpraxen berichtet. Als ihr Blockpraktikum anstand, habe sie sich über mögliche Praxen informiert. Die Beschreibungen von Raschpichler überzeugten sie.

Mit eigenen Augen sehen

Und als sie tatsächlich das erste Mal vor Ort war? Nach dem Praktikum habe sie ihre Ansicht um 180 Grad geändert, sagt Bergner. Dass sie freiwillig in der Corona-Zeit aushilft, unterstützt die Aussage.

Während der MiLaMed-Praktika erhalte der ärztliche Nachwuchs die Gelegenheit, „Land, Leute und die medizinische Versorgung vor Ort kennen und schätzen zu lernen, eventuelle Vorurteile abzubauen“, erklärt Projektleiter Tobias Deutsch von der Uni Leipzig.

