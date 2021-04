Junge Delitzscher Familie auf der Suche nach Bauland

Delitzsch

Dann eben per Aushang im Supermarkt und an der Tankstelle. So sucht eine junge Delitzscher Familie jetzt nach Bauland für sich. Fünf Jahre schon wollen sie sich den Traum vom eigenen Heim verwirklichen. Eigentlich. Leicht ist das nicht.

Schon seit 2016 Suche nach Bauland

Jedenfalls nicht, wenn man wie Miriam und Martin Feige nicht bereit ist, Quadratmeterpreise um die 150 bis 200 Euro für das Land zu zahlen und immer tiefer in die Tasche zu greifen schon für den Grund und Boden. „Wir sehen uns im Grunde schon seit 2016 nach Bauland um“, erzählt der 33-jährige Familienvater, „aber wir sind der Meinung, dass auch der Preis halbwegs passen sollte.“ Zwar haben beide gute und sichere Jobs, doch 180 Euro für den Quadratmeter Bauland finden sie überzogen. Denn inzwischen werden auch auf dem Dorf und nicht nur in den städtischen Baugebieten Quadratmeterpreise jenseits der 150 Euro aufgerufen. In Kyhna fand die Familie kürzlich ein Angebot für 180 Euro, berichten sie. Das finden sie einfach zu viel.

Entwicklung von Baugebieten geht nicht voran

Eigentlich müssten sie längst in Delitzsch was finden können. Wenn sie aus den Fenstern ihrer schmucken Wohnung schauen, haben sie einen Blick auf gleich zwei avisierte Baugebiete wie die auf den Geländen der ehemaligen Zuckerfabrik – dort sind etwa 300 Grundstücke angedacht – und auf dem Areal der einstigen Bauunion – auch etwa 40 Grundstücke. Zudem gibt es weitere Gelände privater Investoren in der Loberstadt. Doch deren Entwicklungen schreiten nicht voran. Als Gegenpunkt will die Stadt nun am Übergang zum Ortsteil Döbernitz erneut ein eigenes kleines Baugebiet mit knapp einem Dutzend Grundstücken schaffen. Doch selbst wenn die Verwaltung schneller ist mit der Entwicklung, können bis zur Baureife noch zwei Jahre vergehen. „Und dann bin ich gespannt, welche Preise dort aufgerufen werden“, so Miriam Feige.

Nicht um jeden Preis irgendwo bauen

„Es kann ja nicht mehr ewig nach oben gehen mit den Preisen“, meint die junge Mutter. Die Suche nach dem Bauland ist fast zur täglichen Aufgabe geworden. Es wird im Internet auf einschlägigen Seiten gesucht, die Verwandten und Freunde halten die Augen offen. Nun wird auf den Aushang gehofft. Er sei so etwas wie ein Strohhalm, sagt das Ehepaar. Ihre Hoffnung schwindet, alsbald zu einem ihrer Meinung nach vernünftigen Preis ein Stück Land zu finden. Aus Gründen der Infrastruktur vom Kindergarten für ihre kleine Tochter bis hin zum Supermarkt für die Grundversorgung würden die Feiges gerne in Delitzsch bleiben. Viele Dörfer können das nicht mehr bieten, dennoch werden auch dort hohe Preise fürs Bauland aufgerufen.

Zudem wollen sie nicht um jeden Preis irgendwo bauen – das neue städtische Bauland am Döbernitzer Weg beispielsweise läge dann sehr nah an der Bahnstrecke Halle-Eilenburg, für die eine Zunahme des Güterverkehrs prognostiziert ist. Und angesichts der Altlasten auf Geländen wie dem der Zuckerfabrik kämen ja auch mal Zweifel auf. Bei allem Träumen müsse man sich immer auch fragen, ob es das wert ist – die hohen Preise, die schlechteren Lagen, die höheren Umweltbelastungen?

Eventuell kommt auch Löbnitz in Frage

Inzwischen aber kann sich die Familie vorstellen, nach Löbnitz zu ziehen. Auch dort werden Baugebiete entwickelt, die Preise gelten als moderater. Und dieses Dorf hat noch jede Menge Infrastruktur zu bieten. Martin Feige würde aber gerne Delitzscher bleiben. „Es kann ja nicht sein, dass wir hier im Speckgürtel von Leipzig langsam Münchener Verhältnisse bekommen“, hofft Martin Feige.

Die Familie ist unter Telefon 0160 93497652 erreichbar.

Von Christine Jacob