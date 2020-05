Junge Delitzscher wie Marcel Mattheis sind in Gartenlaune

Delitzsch

Wenn abends der Dreck unter den Fingernägeln nur schwer zu lösen ist und man einen leichten Muskelkater vom Buddeln in der Erde verspürt, war der Tag besonders gut. Gartenglück eben. Der 34-jährige Marcel Mattheis gönnt es sich jeden Tag und gehört zu den vielen jungen Delitzschern, die Schrebergarten und Laube jetzt alles andere als spießig finden.

Traumgarten gefunden

1000 Quadratmeter sind zu bewirtschaften. Quelle: Wolfgang Sens

Gärten in Kleingartenvereinen sind nicht nur jetzt in Zeiten von Corona immer gefragter. Der 34-Jährige hat seinen Traumgarten im Kleingartenverein „Zur Erholung“ an der Eilenburger Chaussee gefunden. Schon seit vergangenem August bewirtschaftet er dort insgesamt 1000 Quadratmeter. Bei Instagram berichtet er auf „mattheis_gartenlaune“ von seinem Hobby, den Erfahrungen und dem Spaß, diese große Fläche allein zu bewirtschaften. „Ich lerne auch sehr viel von meinem Gartennachbarn“, schwärmt er.

Die Leidenschaft fürs Grün hat der selbstständige Social-Media-Manager früh entdeckt, fand den Unterricht im Schulgarten schon als Kind spannend. Mit 22 Jahren hatte Marcel Mattheis seinen ersten eigenen Garten in einer der vielen Delitzscher Sparten, dann mal eine Weile keinen. Nun fand er den zu sich passenden im vergangenen Sommer. „1000 Quadratmeter sind auch nicht zu viel, um sie alleine zu bewirtschaften“, sagt er. Seine Freundin ist für die Deko zuständig, ansonsten dürfen sie und der Nachwuchs den Garten als Erholungsort pur betrachten. Um die Arbeit kümmert sich Marcel Mattheis am liebsten allein. Denn für ihn ist Gartenarbeit Entspannung.

Viele Schritte im Garten werden fürs Internet dokumentiert. Quelle: Wolfgang Sens

Kartoffeln, Kohlrabi und mehr Klassiker baut der Delitzscher ebenso an wie Tamarillo, Kiwano, diverse Kräuter oder Pak Choi. Und auf Instagram berichtet er von seiner Gartenarbeit, zeigt Blütenprachten und mehr. Ganz neue Wege geht er mit Pflanzenkohle/TerraPreta, Bokashi und Mischkultur für maximale Ernte. Auch um Themen wie Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein geht es ihm. So sollen Insektenhotel und Totholzecke entstehen. Und mehr Bio auf dem Essenstisch als mit einem eigenen Garten geht ja kaum. Der Garten dient auch zur Selbstversorgung durch einkochen und fermentieren der eingebrachten Ernte. Auch ein Trend, den derzeit wieder viele junge Gärtner auch in Delitzsch für sich entdecken.

Von Christine Jacob