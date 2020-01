Junge Delitzscherin kommt über Neigungskurs ins Seniorenzentrum

Beerendorf

„Morgen gibt es Kartoffelgratin. Und die Rippchen sind auch schon eingelegt.“ Jessica Hahn zählt Vorbereitungen für den kommenden Tag auf. Die 18-Jährige ist im Seniorenzentrum im Delitzscher Ortsteil Beerendorf in der Ausbildung zur Köchin. Und das hat gleich zweifach mit den speziellen Wegen zu tun, die das Zentrum bei der Neugewinnung für den Nachwuchs einschlägt. Denn sie lernte das Heim auch im Rahmen eines Neigungskurses der Artur-Becker-Oberschule kennen.

Berufsorientierung

Das ist dem Netzwerk “Care4future“ zu verdanken, das allgemeinbildende Schulen mit Pflegeschulen und Pflegeunternehmen verbindet. „Gemeinsam werden Berufsorientierungskurse entwickelt. Und in der Regel führen Auszubildende die Kurseinheiten durch“, erläutert Christian Schulze, Leiter des Awo-Seniorenzentrums. Die Idee dahinter: Die Azubis werden so zu Botschafterinnen ihres Berufs. Sie vermitteln den Jüngeren ihre Einblicke auf Augenhöhe. Das helfe dann auch, sich aufgrund fundierter Einblicke für oder eben auch gegen eine Ausbildung in der Pflege zu entscheiden.

Gemüse und Joghurt gehören täglich dazu. Jessica Hahn holt gerade Frisches aus der Kühlzelle. Quelle: Heike Liesaus

Interesse für Nahrungsmittel

Jessica Hahn war in diesem Neigungskurs, kannte das Zentrum sogar schon früher, weil ihre Mutter hier als Friseurin wirkt. Doch die heute 18-Jährige interessierte sich ebenfalls für Nahrungsmittel und fragte nach einer Ausbildung in der Küche. „Das regte uns an, vor drei Jahren erstmals eine Kochausbildungsstelle einzurichten, da grundsätzlich alle Voraussetzungen erfüllt waren“, so der Einrichtungsleiter. Und inzwischen hat Jessica Hahn die Abschlussprüfungen im Mai schon fest im Blick. Aber sie erinnert sich auch noch an den Neigungskurs: „Wir haben uns mit verschiedenen Themen der Altenpflege auseinandergesetzt. Wir haben Übungen gemacht, sind mitgelaufen.“ Da wird beim Bildungsträge Euraka in Schenkenberg zum Beispiel mit lebensgroßen Puppen trainiert, wie ein Mensch aus einem Bett zu heben ist. Mit den Bewohnern im Seniorenzentrum wiederum machten die jungen Leute Spaziergänge, bastelten, organisierten eine Kaffeetafel.

Abbau von Vorurteilen

„Aus dem allerersten Kurs haben zwei Mädchen ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert und danach die Krankenpflegerhelferausbildung in der Euraka mit Praktika bei uns“, berichtet Christian Schulze. „Beide sind im letzten Jahr fertig geworden und im Beruf tätig. Allerdings aktuell nicht bei uns. Wir haben auch in den letzten 20 Jahren immer über Bedarf ausgebildet und deswegen keine grundsätzlichen Personalsorgen.“ Er sieht aber auch noch andere wichtige Aspekte: „Jeder Gang in ein Altenpflegeheim, der einen positiven Eindruck vermittelt, baut Vorurteile ab und fördert eine positive Einstellung gegenüber älteren Menschen und dem Pflegeberuf. Selbst wenn nicht alle Teilnehmenden eines Kurses auch in die Ausbildung gehen, tragen sie ihre Eindrücke dennoch weiter. Für viele ist das sonst ein Buch mit sieben Siegeln.“ Mit dem Projekt haben sich die Beteiligten am „Care4future“-Projekt jetzt für den Deutschen Pflegepreis 2020 in der Kategorie Praxis beworben.

Von Heike Liesaus