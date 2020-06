Delitzsch

Der kleine Vogel hat sich einen Platz auf der Spitze eines Busches ausgesucht und er sitzt sehr weit weg. Aber der Bluthänfling hat für einige Minuten die volle Aufmerksamkeit von einem Dutzend Exkursionsteilnehmern für sich, die ihn mit ihren Ferngläsern beäugen.

„Bitte ruhig und leise verhalten.“ Das hat Heike Franke den Kindern und Jugendlichen gleich zu Beginn eingeschärft. Denn mit Elisabeth Albrecht will sie an diesem Nachmittag den 8- bis 13-Jährigen zeigen, was das Gebiet rund um den Werbeliner See so wertvoll macht. So wertvoll, dass es Natura-2000-Projekt wurde und unter Naturschutz steht. Das möglichst vielen Menschen klarzumachen, dafür sind die beiden Öffentlichkeitsarbeiterinnen in Sachen Naturschutzgebiet rund um den Werbeliner See vom Landratsamt engagiert.

Lehrreich, aber auch gemütlich und lustig

In dieser Gruppe ist das Verständnis da. Es sind die Jungen Naturwächter (JuNa) aus Delitzsch, die nach Corona-Pause nun endlich auch wieder in die Natur können. „Es gibt viel zu lernen, damit man auch anderen die Natur erklären kann“, erzählen Ben, Marvin und Eric, die alle 13 Jahre alt sind, warum sie bei den Naturwächtern sind. Manasse ist erst neun. Sie war auch schon bei den Fridays for Future-Demos. „Und ich mag die Natur“, erzählt sie. Aber außerdem ist sie dabei, weil sie die Aktivitäten der Gruppe einfach „gemütlich und lustig“ findet.

Schließlich geben sich ebenso wie Heike Franke auch Claudia Dreßel und Sibylle Schröder-Hagenbuch, die verantwortlich für die JuNa sind, viel Mühe, Inhalte unterhaltsam rüberzubringen. Diese werden bei den JuNas nach einem Curriculum der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt vermittelt.

Fürs Wiesenkino wird sich auf den Bauch gelegt. Quelle: Heike Liesaus

Naturschutz und Tourismus

Im Umgang mit der Natur am Werbeliner See ist vor allem gucken erlaubt, auch Rad fahren, wandern und Natur genießen. Aber schon das Verlassen der offiziellen Wege ist nicht gestattet. Campen, Baden erst recht nicht. Die Mission ist also, für den Naturschutz auf einem Gebiet zu begeistern, das erst Dorf und Feld war, die weggebaggert wurden und nun See sind, dessen touristische Nutzung zugunsten der Natur abgesagt wurde.

Wiesen-Kino und Spinnen-Bestimmung

Auch die Geschichte kennen die Kinder. Am See selbst haben sie bereits das vorige Mal geforscht. Diesmal geht es auf die Wiese. Und sie sind erst einmal ins Wiesenkino eingeladen. Das lässt sich besuchen, indem man sich gemütlich auf den Bauch legt und ins Grünzeug vor der Nase schaut. Während ganz oben am blauen Himmel ein Turmfalke flatternd in der Luft steht und nebenan der Fasan wie eine alte Autohupe ruft, erklärt Heike Franke verschiedene Wiesen-Stockwerke, vom Wurzel-Keller bis zum Blüten-Dachgeschoss. Klar, das da die ersten Bewohner dieser Stockwerke vor Augen kommen. Einen kleinen Ausschnitt der Vielfalt fangen die Kinder mit den vielen Lupengläsern, die bereitgestellt sind, ein. Aber nach dem Bestimmen werden alle Käfer, Spinnen und Wanzen unbeschädigt wieder freigelassen.

Für die Ferien-Erlebnistage der Jungen Naturwächter vom 25. bis 27. August gibt es noch freie Plätze. Auch in der Gruppe sind Mitstreiter willkommen. Info unter 034207 40104. Heike Franke und Elisabeth Albrecht wiederum bieten die Exkursionen rund um den Werbeliner See zu verschiedenen Themen auch Klassen und anderen naturinteressierten Gruppen an. Kontakt unter Telefon 01705751509.

Zum Schluss werden die gefangenen Krabbeltiere bestimmt, aber auch wieder freigelassen. Quelle: Heike Liesaus

Von Heike Liesaus