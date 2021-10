Delitzsch

Alles so schön grün in der Delitzscher Loberaue. Aber die Kinder, die sich gerade am Tiergarten versammeln, wollen ein bisschen hinter den Blätterschirm schauen. Dort verbirgt sich oft Weggeworfenes. Es sind die Jungen Naturwächter, die zur Delitzscher Ortsgruppe des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) gehören, die sich hier treffen.

Lesen Sie auch:

Junge Naturwächter aus Delitzsch erforschen Werbeliner See

Nordsachsens Naturschützer von morgen

Im Töpelwinkel kochen die Kinder mit Kräutern

Zur Einstimmung bespricht Sibylle Schröder-Hagenbruch, eine der beiden Leiterinnen, kurz mit ihnen, warum es wichtig ist, Plaste aus der Landschaft zu räumen. Eines der Beispiele: Die Tüte, die vom Wind verweht und vom Wasser zerrieben wird, landet als Mikroplastik im Meer. Fische fressen es und verhungern, weil ihr Magen zwar gefüllt, aber ohne Nahrung ist.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Breites Fundspektrum im Grün

Müllsäcke, Handschuhe, Greifzangen werden ausgeteilt. Gleich am Tiergartenzaun finden sich viele kleine Tütchen mit Unrat darin. Später liegen blaue Mülltüten, in denen teils verrotteter Grünschnitt steckt, am Weg zwischen hohen Bäumen. Plasteblumentopf und alte Gardinen gehören ebenfalls zum Fund-Spektrum. Bei den Kindern taucht da immer wieder die Frage auf: Wer wirft das alles in die Landschaft? Trotzdem macht ihnen die Aktion offenbar vor allem Spaß: der Spaziergang, die Entdeckerfreude, das Gefühl, gemeinsam etwas Sinnvolles zu tun.

Mehr Wissen über die Natur

Es wird bei den Treffen der Gruppe an Donnerstagnachmittagen natürlich nicht nur Müll gesammelt. Einige der Kinder haben den Grundkurs „Junge Naturwächter“ mit mehr als 70 Stunden absolviert. „Das war nicht schwierig“, erzählt ein Zehnjähriger. Im Lehrgang sei es darum gegangen, wie das mit der Umwelt so läuft, was schon geschafft wurde, wie Tier- und Pflanzenarten bestimmt werden.

Die Jungen Naturwächter, das sind in Delitzsch aktuell zehn Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 14 Jahren. Interessierte können sich unter Telefon 034202 961310 oder 034207 40950 sowie per E-Mail an juna-delitzsch@outlook.de melden.

Von Heike Liesaus