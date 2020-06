Junger Inder ist jetzt Pfleger im Awo-Zentrum Delitzsch

Beerendorf

„Wir haben uns von Anfang an gut verstanden“, sagt Ingetraud Braunsdorf. Dabei konnte Dhruval Patel, als sie sich kennenlernten, noch nicht so gut Deutsch wie heute. Die 72-Jährige, die im Rollstuhl sitzt, ist Bewohnerin im Awo-Seniorenzentrum im Delitzscher Ortsteil Beerendorf. Und dort ist der 24-Jährige seit fünf Jahren im Pflegebereich beschäftigt. Seit 1. März hat er den Abschluss als Altenpfleger in der Tasche und ist für zwei Jahre fest angestellt. Dabei war er Ende 2014 als Flüchtling nach Delitzsch gekommen.

Seine Heimat im Westen Indiens hatte er verlassen, um seine Ausbildung in Europa weiterzuführen. Doch das Studienvisum, in dessen Besitz er sich wähnte, war eine Fälschung. Er landete im Sprödaer Asylbewerber-Heim. Die sechs Monate, die er dort verbrachte, waren nicht einfach. Doch er lernte Deutsch in den Kursen, die im Berufsschulzentrum stattfanden. Er engagierte sich, fungierte bald als Übersetzer. Über die Berufsberatung war er zuerst für wenige Tage ins Awo-Zentrum zum „Schnuppern“ gekommen und hatte sich bald fürs Freiwillige Soziale Jahr entschieden. Danach ging es direkt in die Altenpflege-Ausbildung, mit der Praxis im Awo-Heim und der Theorie an der Euraka-Schule in Schenkenberg.

„Mir half hier vieles. Das Sprechen mit den alten Leuten. Auch die Mitarbeiter hier haben mich immer unterstützt“, erzählt Dhruval Patel. Vor allem Christian Schulze, Leiter des Awo-Heims, als Mentor. Er hatte sich dann auch gemeinsam mit Landratsamt und Ausländerbehörde für eine Wohnung engagiert. Dhruval Patel konnte erst einmal in eine Zweier-Wohngemeinschaft ziehen. „Auch die Angehörigen und Mitarbeiter haben bei der Einrichtung mitgeholfen, ob nun mit Tassen oder mit Möbeln“, erzählt Schulze.

Dhruval Patel hat heute Mittagsschicht, die um 12.45 Uhr startet. Was da zu tun ist? „Behandlungspflege komplett“, beschreibt er es. Von der Gesundheitspflege, übers Medikamente austeilen bis hin zu Wundverbänden. Bei der Begrüßung mit Ingetraud Braunsdorf erkundigt er sich nach den Ereignissen des Tages: „Was gab’s denn heute zu essen?“ „Ich hatte Schweinesteak“, antwortet die Seniorin. „Oh, das esse ich nicht gerne“, geht der junge Mann in die Konversation. Sie kommen dann beim Reis auf den gemeinsamen Nenner im Menü.

Als Hindu lebt Dhruval Patel sehr gesund: kein Fleisch, kein Alkohol. Er raucht auch nicht. Und sportlich ist er außerdem, er ist ein schneller Läufer, spielt auch Volleyball und Cricket. Er überlegt sogar, sich Trommeln anzuschaffen und mit den Senioren Musik zu machen, weil das Spaß und glücklich macht. „Und er ist sehr flink“, merkt Ingetraud Braunsdorf lobend an.

Für die Bewohner, für das Team im Seniorenzentrum ist Dhruval Patel also ein Glücksfall. Denn Fachleute in der Pflege werden dringend gesucht. Für die Stelle gab es keinen anderen Bewerber. Auch bei der Ausbildung ist die Zahl der Bewerber manchmal geringer als die der angebotenen Stellen.

Dennoch sagt Christian Schulze: „Es wird noch spannend.“ Denn der Asyl-Antrag ist abgelehnt, obwohl sich viele für ihn einsetzten. Nach Beendigung der Ausbildung ist der geduldete Aufenthalt nun für zwei Jahre möglich. „Und noch ist gesetzlich nicht gelöst, wie ein Asyl- in ein Migrationsverfahren umgeleitet werden kann“, erklärt Christian Schulze den Zwiespalt. Dann ist jemand gut ausgebildet, arbeitet erfolgreich in einem dringend gefragtem Beruf und wird dennoch eventuell abgeschoben? „Das ist möglich“, sagt der Heimleiter. „Aber ich kann mir das nicht vorstellen.“

